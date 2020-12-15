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۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۹

سخنگوی ستاد بودجه به مهر خبر داد؛

منابع جدیدی برای تبصره۴ دیده خواهد شد/بازپرداخت وام صندوق از ۱۴۰۱

منابع جدیدی برای تبصره۴ دیده خواهد شد/بازپرداخت وام صندوق از ۱۴۰۱

سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی از سال ۱۴۰۱ شروع می‌شود گفت: مصارف بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه برجای خود برقرار است اما باید برای آن منابع جدیدی دیده شود

مژگان خانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، گفت: تسهیلات صندوق توسعه ملی که مربوط به بازپرداخت در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ می‌شدند دو سال امهال شدند بنابراین در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ قابل توجهی برای بازپرداخت وجود ندارد تنها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت تعهدات صندوق افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات است که این رقم در بودجه دیده شده است.

خانلو درباره دستور رهبر انقلاب پیرامون عدم برداشت از صندوق توسعه برای مصارف تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: مصارف این تبصره وجود دارد و با توجه به دستور رهبری باید در منابع آن بازنگری صورت گیرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: فرمایشات مقام رهبری ملاک عمل خواهد بود.

کد مطلب 5096791
محمد امین دژمان

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