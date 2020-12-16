نامزدهای نهایی جایزه کتاب شیخ زاید معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه بزرگ کتاب شیخ زاید، فهرست بلند آثار نامزد دریافت جایزه پانزدهمین دوره را اعلام کرد که نام ۵ کتاب از تونس در دو بخش «هنرها و مطالعات انتقادی» و «ادبیات کودک و نوجوان» دراین لیست به چشم می‌خورد.

سه اثر تونسی به فهرست بلند «هنرها و مطالعات انتقادی» راه پیدا کرده‌اند که عناوین آنها بدین شرح است: «نمادهای تحقیق در نشانه شناسی چارچوب‌های بصری» به قلم استاد احمد القاسمی، چاپ خانه کتاب تونس (۲۰۱۹)، «روند نوین سازی هنرهای تجسمی از نقاشی تا تابلو» به قلم خلیل قویعه، چاپ انتشارات محمد علی (۲۰۲۰) و «سناریوشناسی نمایش تئائر: آرامش بدن بازیگر یا سفر» به قلم محمد الهادی الفرحانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی قیروان).

در رابطه با فهرست بلند بخش «ادبیات کودک و نوجوان» نیز دو کتاب، نمایندگی تونس را بر عهده دارند که عبارتند از: «آینه‌ی خانم رود» به قلم منیره الدرعاوی، چاپ نشر ورقه (۲۰۲۰) و کتاب «سفر هنرمند» نوشته میزونی بنائی، چاپ انتشارات المؤانسه (۲۰۲۰).

۱۹۹ اثر در بخش «هنرها و مطالعات انتقادی» شرکت کردند که از این میان، ۱۰ عنوان کتاب از چهار کشور عربی تونس، عراق، اردن و مغرب برگزیده شدند و در بخش «ادبیات کودک و نوجوان» نیز ۲۴۴ اثر نامزد شدند که از این میان، ۱۳ اثر از نویسندگانی از هفت کشور عربی تونس، امارات، عربستان سعودی، مصر، لبنان، سوریه و مغرب برگزیده شدند.

دبیرخانه جایزه کتاب شیخ زاید اعلام کرد به انتشار فهرست بلند آثار دیگر بخش‌های این جایزه که شامل ادبیات، ترجمه، فرهنگ عربی در زبان‌های دیگر، نشر و فناوری‌های فرهنگی به علاوه شخصیت فرهنگی جهانی است، ادامه خواهد داد.

این جایزه، در چهاردهمین دوره خود، از برگزیدگانی در هفت گروه تجلیل کرد که در میان برگزیدگان، نام دو نویسنده تونسی دیده می‌شود که عبارتند از: دکتر منصف الوهایبی، برنده بخش ادبیات با دیوانش به نام «کاسه ما قبل آخر» و دکتر محمد آیت میهوب در بخش ترجمه به دلیل ترجمه کتاب «انسان رومانتیک» نوشته جورج گوسدورف از زبان فرانسه به عربی.