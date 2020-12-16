هشدار مخابرات درباره دریافت شماره تماس ناشناس بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیدخام اظهار داشت: این تماس ها به علت اینکه از سرشماره بین المللی و با منشا نامشخص برقرار می شود، هزینه سنگینی برای مشترک به دنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی این تماس‌ها ممکن است یک کلاهبرداری باشد که به آن Wangiri Fraud می‌گویند؛ نوعی از کلاهبرداری که می‌تواند هزینه زیادی برای مشتریان داشته باشد.

بیدخام افزود: کلاهبرداری Wangiri به این صورت عمل می‌کند که کلاهبردار، یک روبوکال یا روبات تماس‌گیرنده را روی یک شماره قرار می‌دهد و بعد از یک یا دو بوق، تماس را قطع می‌کند. این روبات‌ها حتی ممکن است چندین بار با یک شماره تماس بگیرند. ایده این کلاهبرداری هم این است که شخصی که تماس از دست‌رفته را دریافت کرده، با شماره تماس بگیرد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران با تاکید مجدد بر عدم تماس مجدد با این شماره ها گفت: مشتریان لازم است درصورت مشاهده تماس از دست‌رفته (missed call) به کدهای تماس در زمان تماس دقت کرده و در صورتی‌که در زمان تماس روی صفحه گوشی به جز کدهای ۰۰۹۸ یا ۹۸+، کد دیگری شماره‌گیری شد، بلافاصله تماس را قطع کرده و شماره را بررسی کنند.

وی افزود: مشترکان در صورت تمایل و عدم نیاز به تماس بین المللی می‌توانند برای جلوگیری از مشکل یاد شده با مراجعه به بخش مخابرات من در پرتال شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir نسبت به بستن صفر دوم ، اقدام کرده یا بدین منظور به مراکز مخابراتی منطقه خود مراجعه کنند.