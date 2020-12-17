تهیه اطلس پسماند کشور/ دفن پسماند در ۷۰۰ نقطه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد، صبح پنج شنبه در آئین بهره برداری از طرحهای ملی وزارت کشور، اظهار کرد: مطالعات امکانسنجی نیروگاه زباله سوز نوشهر در سال ۹۱ انجام پذیرفته و در سال ۹۴ عملیات اجرایی این نیروگاه آغاز شده است.
وی افزود: در این نیروگاه با پذیرش روزانه ۲۰۰ تن پسماند علاوه بر امحای تمامی پسماندهای شهرستانهای نوشهر و چالوس، امکان تولید ۳ مگاواتساعت برق میسر است. البته این نیروگاه با مشارکت بخش خصوصی احداث شده است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: استانداردها و ضوابط زیستمحیطی در احداث نیروگاه رعایت شده است. همچنین نیروگاه زبالهسوز ساری پیشرفت قابل ملاحظهای داشته است و انتظار داریم در ماههای آتی به بهرهبرداری برسد.
جمالی نژاد خاطرنشان کرد: روزانه ۵۸ هزار تن پسماند عادی در کشور تولید میشود که البته سرانه تولید پسماند در شهرها روزانه ۸۰۰ گرم و در روستاها ۵۰۰ گرم است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی در سالجاری مصوب و زمینههای سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در اجرا و راهبری پروژههای مدیریت پسماند تسهیل شده و آئین نامه اجرایی آن بزودی نهایی و تصویب و ابلاغ میشود.
وی ادامه داد: ضمناً در ۸۵۰ شهر واجد شرایط مطالعات جامع مدیریت پسماند بر اساس تهدیدات و ظرفیتهای موجود انجام شده و بر این اساس پروژههای اجرایی پسماند متناسب با هر منطقه پیشنهاد شده است. همچنین اطلس پسماند کشور آماده شده است که در نوع خود بی نظیر است.
جمالی نژاد بیان کرد: بر اساس برنامه منطقهبندی مدیریت پسماند کشور، حدود ۳۰۰۰ محل دفن پسماند را به ۷۰۰ محل کاهش دادیم و در فاز بعدی این برنامه مقرر است کل پسماندهای تولیدی کشور در ۲۸۳ منطقه مدیریت شود.
معاون وزیر کشور بیان کرد: در این راستا بر اساس برنامه مذکور تعداد ۱۴۳ واحد پردازش، ۴ واحد تأسیسات هاضم و ۱۵ واحد تأسیسات زبالهسوز در مناطق یادشده پیشبینی شده است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: مدیریت صحیح و بهینه پسماندها مستلزم همکاری تمامی دستگاههای ذیربط و آحاد مردم است. جلب مشارکتهای مردمی از اصول اجرای طرحهای تفکیک از مبدا بوده و در این راستا بهرهگیری از سامانههای هوشمند، شرکتهای دانشبنیان و تشکلهای مردم نهاد در اولویت است.
نظر شما