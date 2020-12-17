انفجار گاز در پاکدشت/تاکنون ۲فوتی و ۴ مصدوم از زیر آوار خارج شدند

شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع انفجار گاز در روستای «علی آباد» پاکدشت خبر داد و افزود: این حادثه ساعت ۱۹ به هلال احمر پاکدشت اطلاع داده شد و بلافاصله دو تیم تخصصی جستجو و نجات از زیر آوار به محل حادثه اعزام شدند.

وی با تشریح جزئیات این حادثه گفت: در این حادثه که شواهد اولیه از انفجار کپسول گاز حکایت دارد، یک خانه به طور کامل تخریب شد.

مدیرعامل هلال احمر استان تهران افزود: تاکنون دو نفر فوتی و چهار مصدوم با سوختگی نسبتاً شدید از زیر آوار بیرون آورده شدند و نیروهای هلال احمر در محل حادثه حضور دارند و عملیات در کنار نیروهای آتش نشانی برای خارج کردن مصدوم و یا مصدومین احتمالی همچنان ادامه دارد.

فتحی در خصوص علت قطعی این حادثه اظهار نظر نکرد، اما گفت: شواهد اولیه حکایت از انفجار کپسول گاز دارد، اما علت دقیق پس از بررسی توسط مسئولین مربوطه اعلام خواهد شد.