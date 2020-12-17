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۲۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۹:۴۹

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران:

انفجار گاز در پاکدشت/تاکنون ۲فوتی و ۴ مصدوم از زیر آوار خارج شدند

انفجار گاز در پاکدشت/تاکنون ۲فوتی و ۴ مصدوم از زیر آوار خارج شدند

پاکدشت- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران از وقوع انفجار گاز در روستای « علی آباد» پاکدشت خبر داد و گفت: متاسفانه تاکنون دو نفر جانباخته و چهار مصدم از زیر آوار خارج شدند.

شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع انفجار گاز در روستای «علی آباد» پاکدشت خبر داد و افزود: این حادثه ساعت ۱۹ به هلال احمر پاکدشت اطلاع داده شد و بلافاصله دو تیم تخصصی جستجو و نجات از زیر آوار به محل حادثه اعزام شدند.

وی با تشریح جزئیات این حادثه گفت: در این حادثه که شواهد اولیه از انفجار کپسول گاز حکایت دارد، یک خانه به طور کامل تخریب شد.

مدیرعامل هلال احمر استان تهران افزود: تاکنون دو نفر فوتی و چهار مصدوم با سوختگی نسبتاً شدید از زیر آوار بیرون آورده شدند و نیروهای هلال احمر در محل حادثه حضور دارند و عملیات در کنار نیروهای آتش نشانی برای خارج کردن مصدوم و یا مصدومین احتمالی همچنان ادامه دارد.

فتحی در خصوص علت قطعی این حادثه اظهار نظر نکرد، اما گفت: شواهد اولیه حکایت از انفجار کپسول گاز دارد، اما علت دقیق پس از بررسی توسط مسئولین مربوطه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5098436

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