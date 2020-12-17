به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی جاودان، چهارشنبه شب در جلسه هفتگی درس اخلاق حسینیه مرحوم شیخ زاهد به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: انسان آمال و آرزوهایی دارد که ممکن است برخی به بعضی از آروزهای دنیوی خودشان برسند و عده‌ای نرسند. اما یک سری افراد مؤمن هستند که آروزهای معنوی دارند مثلاً می‌خواهند همانند جناب سلمان شوند یا بتوانند آگاه به عالم غیب بوده و طی الارض باشند.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: بعضی برای رسیدن به آرزوهای معنوی به انجام برخی اعمال مانند قرائت بعضی سوره‌ها مانند سوره توحید مداومت داشته باشند، البته این کار سخت و طاقت فرسایی است و چون فرد نمی‌داند تا چه زمانی باید اهل مداومت باشد بعضاً خسته می‌شود و آن را ترک می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه انسان باید عملی انجام دهد که بتواند معادل معنوی آن را دریافت کند، عنوان کرد: انسان آن عملی که انجام می‌دهد و خداوند در برابر آن چیزی عنایت می‌کند سراسر تفضل است.

آیت الله جاودان با طرح این پرسش مبنی بر اینکه اگر انسان به مقام طی الارض بودن برسد به چه چیزی رسیده است؟ پاسخ داد: یکی از بزرگان فرمود مهم آن است که انسان در تمام طول عمرش یک نماز صبح قضا نداشته باشد این بزرگترین کرامت بوده و مورد رضای الهی محسوب می‌شود نه اینکه از غیب مطلع شود و به دیگران خبر دهد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به جریان بلعم باعورا، اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: ما به بلعم باعورا آیاتی داده بودیم، در حالی که او با گناهی که انجام داد آن را همانند پوستی از تن درآورد؛ گناهی که او انجام داد بسیار بزرگ بود و در برابر ولی زمان خویش ایستاد.

وی افزود: همچنین در آیات دیگری آمده نه آروزی های شما به جایی می‌رسد نه آرزوهای اهل کتاب؛ یهودیان آرزوهای فراوانی دارند برای مثال آنان تصور می‌کنند یهودی بیش از دو روز در جهنم باقی نمی‌ماند و خداوند بهشت را برای او خلق کرده است. آیت الله حق شناس (ره) همواره می‌فرمودند سعی و تلاشی در خور آخرت باید صورت بپذیرد تا انسان به سعادت و کرامت برسد.

مؤمن و قرائت قرآن

آیت الله جاودان با اشاره به اینکه مؤمن اهل قرائت قرآن کریم است، ابراز کرد: توصیه شده انسان حداقل روزی یک حزب قرآن کریم بخواند و اهل انجام تعقیبات باشد تا بتواند به مراتب و درجاتی برسد. نماز و عبادت انسان باید با حضور قلب و خالصانه برای خداوند انجام شود تا وزن داشته باشد در غیر این صورت معلوم نیست چه مقدار از عبادت آدمی مورد قبول قرار گیرد.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: گاهی اوقات یک دل شکستن و یا ناسزا گفتن سبب می‌شود ثواب عمل خیر انسان را به کسی بدهند که حق او ضایع شده است. حق‌الناس نزد خداوند بسیار محترم بوده و کسی نمی‌تواند به داد فردی که حق‌الناس را ضایع کرده برسد. گاهی یک نگاه به نامحرم سبب می‌شود شش ماه شهادت یک شهید را به تأخیر بیاندازد.

وی با بیان اینکه انسان باید در همه اعمال و رفتارش مراقبه داشته باشد، گفت: بانوان انسان‌های مظلومی هستند گاهی اوقات وقتی رفتار بدی از همسر می‌بینند چیزی به زبان نمی‌آورند اما خداوند در قیامت حساب این ناراحتی را ذره ذره از فرد خاطی می‌کشد. گاهی یک گناه بین انسان و خداوند صورت می‌پذیرد که ممکن است این خطا مورد رحمت و گذشت الهی قرار گیرد اما مگر می‌شود از حق‌الناس گذشت؟

آیت الله جاودان در پایان با اشاره به اینکه انسان برای رسیدن به مراتب عالیه باید زحمت بکشد، اظهار داشت: اگر فرد این زحمت را مورد محاسبه قرار دهد همه آن زحمات را به باد داده اما اگر حساب نکند همه اعمال و زحمتش قیمتی می‌شود؛ در انجام عمل صالح هیچ فرقی بین زن و مرد نیست و هیچ ظلمی در پیشگاه خداوند به خاطر اعمالی که انجام می‌دهند صورت نمی‌پذیرد.