رژیم صهیونیستی ۱۵۵ کودک و نوجوان فلسطینی را به شهادت رسانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، به دنبال شهادت «علی ابوعلیا» نوجوان ۱۵ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست، دو تن از کارشناسان حقوقی سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد این جنایت شده و نسبت به عدم بازخواست سران تل آویو به خاطر قتل عام کودکان و نوجوانان فلسطینی طی چند سال گذشته به شدت ابراز نگرانی کردند.

«مایکل لینک» نماینده ویژه پیگیر وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی ۶۷ و «اگنیس کالامار» نماینده ویژه اعدام های غیر قانونی با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ارتش رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۱۵۵ کودک فلسطینی را با شلیک گلوله های جنگی به شهادت رسانده است.

بر پایه اطلاعات جمع آوری شده توسط نهادهای جامعه مدنی و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در فلسطین اشغالی، فلسطینیان در چهارم ماه جاری در اعتراض به تجاوزات رژیم صهیونیستی دست به تظاهرات زدند و با اشغالگران صهیونیست درگیر شدند. نظامیان ارتش صهیونیستی از فاصله ۱۰۰ و ۱۵۰ متری به سوی تظاهرات کنندگان گلوله های جنگی و مشقی و گازهای اشک آور شلیک کردند که در پی این جنایت علی ابوعلیا هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.