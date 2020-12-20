۵ دوربرگردان تا پایان سال در گلستان ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بیکی صبح یکشنبه در گفتگوی خبری اظهارکرد: پنج دوربرگردان تا پایان سال در گلستان ایمن‌سازی می‌شود که شامل حکیم آباد، قره سو، دو نقطه در محور گنبد به مینودشت و یک دوربرگردان هم روبروی کارخانه آرد گلستان قرار دارد و برای سه نقطه هم مجوز گرفته‌ایم و در حال انتخاب پیمانکار هستیم.

وی افزود: از تیرماه برای راهداری زمستانه، تعمیر و بهسازی ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری و خرید شن و نمک آغاز می شود.

بیکی با بیان این که پنج هزار کیلومتر راه داریم که هزار و ۷۰۰ کیلومتر آن گردنه های برفگیر هستند، گفت: سالانه ۱۰ هزار تن شن و نمک در راه های استان مصرف می شود و در راهداری زمستانه ۳۳ اکیپ با ۱۶۰ دستگاه سبک و سنگین فعال هستند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان ادامه داد: امسال دو دستگاه خودروی سنگین به راهداری گلستان اختصاص داده شد.

وی از فعال بودن ۲۳ راهدارخانه در استان خبرداد و گفت: ۶۴۱ راه شریانی داشته و ۳۸ دستگاه دوربین کار پایش تصویری را در این محورها انجام می دهند.

بیکی گفت: امسال ۱۷۵ میلیارد تومان برای راهداری ابلاغ شده که ۳۱۳ میلیارد تومان در زمینه تجهیزات، ۷۰ میلیارد برای آسفالت، ۷.۵ میلیارد تومان بازسازی و نوسازی ماشین آلات و ۱۶ میلیارد برای رفع نقاط پر خطر است.