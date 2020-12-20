ترامپ در فکر انتصاب مشاور ویژه برای بررسی تقلب است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال انتصاب «سیدنی پاول» وکیل پیشین خود به عنوان مشاور ویژه برای بررسی تقلب انتخاباتی است.

گفته می‌شود که ترامپ این ایده را روز جمعه در دیدار با گروهی از مقامات بلندپایه دولت و مشاوران حقوقی‌اش مطرح کرده است.

این در حالی است که پاول نقش مهمی در القای تئوری‌های توطئه داشته و مدعی است سامانه‌های رای‌گیری الکترونیکی که در انتخابات ۲۰۲۰ استفاده شد، تحت نفوذ کشورهای بیگانه به ویژه ونزوئلا، ایران و چین بوده است!

ترامپ حتی خواهان دسترسی پاول به اسناد محرمانه شده است. در این میان، گفته می‌شود که «رودی جولیانی» وکیل شخصی ترامپ مخالف انتصاب پاول به این سمت است چراکه تاکنون مراجع قضایی هرگونه سند ارائه شده از سوی وی را به دلیل نداشتن ادله کافی، رد کرده‌اند. به همین دلیل، انتصاب پاول به این سمت هنوز قطعی نشده است.

این در حالی است که تارنمای اکسیوس مدعی شده مقامات بلندپایه دولت کنونی آمریکا به طور فزاینده‌ای نگران سوء استفاده «دونالد ترامپ» از قدرت اجرایی خود برای ابطال نتایج انتخابات هستند.

این مقامات می‌گویند که ترامپ این روزها بیشتر اوقات خود را با افرادی سپری می‌کند که به شدت به نظریه‌های توطئه معتقد بوده و در مورد سوءاستفاده فاحش از قدرت رجزخوانی می‌کنند.

بیم و نگرانی این مقامات آمریکا دلایل متعددی دارد، از جمله علاقه ویژه ترامپ به صحبتهای بی پرده «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید در مورد برقراری حکومت نظامی؛ ایده صدور یک فرمان اجرایی برای توقیف و نظارت بر دستگاه‌های شمارش آرا؛ و انتخاب «سیدنی پاول» به سمت مشاور ویژه.