به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان صهیونیست همچنان به اقدامات خصمانه خود علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی ادامه می‌دهند. نظامیان صهیونیست به صورت گسترده به مناطقی از کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال یورش گسترده نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها اتفاق افتاد. صهیونیست‌ها از گلوله و گاز اشک آور علیه فلسطینیان استفاده کردند.

نظامیان صهیونیست در جریان درگیری مذکور ۱۰ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند. روز یکشنبه نیز دهها فلسطینی در جریان یورش وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری، بازداشت شدند.

روز گذشته نیز فلسطین الیوم اعلام کرد که به دنبال وقوع درگیری‌های شدید در کرانه باختری و قدس اشغالی دهها شهروند فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست به شدت زخمی شدند.

پیشتر کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی با صدور بیانیه‌ای به ارائه گزارشی از اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی پرداخت. کمیته مذکور در بیانیه خود اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی طی ماه گذشته میلادی یعنی ماه نوامبر بیش از ۴۰۰ شهروند فلسطینی را در نقاط مختلف اراضی اشغالی بازداشت کردند.

کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی همچنین عنوان کرد که در حال حاضر بیش از ۴ هزار اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سَر می بَرند که عمدتاً بدون محاکمه به زندان افتاده‌اند.