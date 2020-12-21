به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست یکشنبه شب در جلسه بررسی و پیگیری امور زیرساختهای بیمارستانی استان با اشاره به بحث توسعه بیمارستان تخصصی نور گفت: فلسفه برگزاری این جلسات بررسی موانع و حمایت از پروژههای خیرین خواهد بود و باید این امر پیگیری شود که چگونه و با چه راهکاری میتوان این پروژه را به سرانجام رساند.
وی افزود: در قوانین ما تبصره و بندهای زیادی دیده میشود و باید با کمک همین بند و تبصرهها از خیرین حمایت کنیم، نه اینکه با بخشنامههای خشک و بیروح سدی در برابر آنها باشیم و باید بند و تبصرهای وضع شود تا مانعی در راه توسعه این پروژهها شکل نگیرد.
استاندار قم با اشاره به اینکه احداث پروژه بیمارستان نور برای استان قم مهم و حیاتی است، افزود: باید برای حمایت و پشتیبانی از خیرین برای چنین پروژههایی همه با هم ورود و از این جنس پروژهها پشتیبانی کنیم تا باقیاتصالحاتی برای ما باشد.
وی با بیان اینکه در بحث بیماری کرونا مشکلات زیادی داریم و هماکنون هم گرفتار این بحران هستیم، بیان کرد: در اوج بحران به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر مدیریت بحران باید برای بحث توسعه زیرساختهای درمانی نیز چارهای بیاندیشیم.
سرمست با اشاره به اینکه با کوتاهی و کمکاری و متوسل شدن به بخشنامهها شرمنده این خیرین خواهیم بود گفت: مدیریت استان در این زمینه ورود جدی داشت و بیمارستان امیرالمؤمنین با پیگیری مداوم به بهره برداری رسید و بیمارستان مادر نیز پیشرفتهای قابلتوجهی داشته است.
وی با اشاره به ظرفیت خوب خیرین و سرمایهگذاران در امر بیمارستان سازی گفت: وجود چنین سرمایهگذاران و خیرینی که زیرساختهای درمانی استان را توسعه دهند، ظرفیت بسیار مهمی است و باید به طور شایسته از این ظرفیت بهره مند و قدردان آن بود.
استاندار قم با بیان اینکه استان نیاز به مدیران شایسته و حامی سرمایهگذاران دارد، افزود: ما نیاز به مدیرانی داریم که بپرسند که من باید در ادامه کار یک خیر چه کاری انجام دهم و نباید همه آئیننامهها و بروکراسیها را جلوی راه این خیرین سد کنیم و آنها را از کردهشان پشیمان کنیم.
وی در ادامه افزود: به مدیران هشدار دادهام اگر اختلافی بین شما و بخش خصوصی اتفاق بیفتد، من طرف بخش خصوصی هستم و هرچند ما مجری قانون هستیم، ولی باید پشت کارآفرین بایستیم.
سرمست ضرورت توجه مدیران به این موضوع را تبیین کرد و گفت: بند و تبصرهای پیدا کنید که چگونه باید این پروژه با چنین حجم سرمایهگذاری را حمایت کنیم و به مدیران پاییندست خود هم منتقل کنید که باید به اعتبار اهمیت کار از آنها حمایت کنیم و خودتان مشاوره این طرحها را عهدهدار شوید.
نظر شما