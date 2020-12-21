برای ورود به سازمان آزادی بخش با وتوی طرف های عربی رو به رو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «حسام بدران» یکی از اعضای برجسته جنبش حماس اعلام کرد: ما برای ورود به سازمان آزادی بخش فلسطین با وتوی برخی طرف های عربی رو به رو هستیم.

وی افزود: ما بر این نکته تاکید داریم و همگان باید آن را بدانند که حماس از مواضع و اصول ثابت خود عقب نخواهد نشست.

بدران بیان کرد: اخیرا تشکیلات خودگردان تصمیم به ازسرگیری روابط با رژیم صهیونیستی کرده است. این اقدام، تلاش های صورت گرفته برای آشتی ملی را از بین برد.

وی ادامه داد: این تصمیم رام الله، نه فقط روابط حماس و فتح بلکه روابط میان فلسطینی ها را برهم زد.

بدران اضافه کرد: عدم تحقق آشتی ملی مانع ادامه تلاش ها برای دستیابی به آن نخواهد شد. حماس گفتگوهای خود با جنبش فتح در خصوص احیای سازمان آزادی بخش فلسطین را افزایش داده است.

وی تاکید کرد: هدف از تلاش های رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط با تعدادی از کشورهای عربی این است که به فلسطینی ها القاء شود که اعراب آن‌ها را رها کرده اند اما ما می دانیم که اکثریت قریب به اتفاق امت اسلامی با فلسطین و آرمان آن هستند.