وقوع درگیری شدید میان نظامیان صهیونیست و شهروندان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اقدامات خصمانه نظامیان صهیونیست علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی ادامه دارد و در همین راستا، آنها به صورت وحشیانه به نقاطی از کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال یورش گسترده صهیونیستها به کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت. صهیونیستها در جریان این درگیری شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.

موج سرکوب ها علیه ساکنان کرانه باختری توسط نظامیان صهیونیست طی هفته های اخیر بیش از پیش افزایش یافته است. جامعه جهانی نیز در قبال تشدید سرکوب‌گری ها علیه شهروندان فلسطینی سکوت پیشه می کند.

پیشتر کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی با صدور بیانیه‌ای به ارائه گزارشی از اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی پرداخت. کمیته مذکور در بیانیه خود اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی طی ماه گذشته میلادی یعنی ماه نوامبر بیش از ۴۰۰ شهروند فلسطینی را در نقاط مختلف اراضی اشغالی بازداشت کردند.

کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی همچنین عنوان کرد که در حال حاضر بیش از ۴ هزار اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سَر می بَرند که عمدتاً بدون محاکمه به زندان افتاده‌اند.