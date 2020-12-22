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۲ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۱۱

توسط وزیر راه و شهرسازی

پروژه ۱۳ ساله آزادراه تبریز- سهند به بهره‌برداری رسید

پروژه ۱۳ ساله آزادراه تبریز- سهند به بهره‌برداری رسید

تبریز- پروژه ۱۳ ساله آزادراه تبریز- سهند توسط وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آزادراه تبریز- سهند به طول ۲۰ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال صبح امروز سه‌شنبه در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان استان افتتاح شد.

عرض این آزادراه ۳۶ متر شامل ۳ خط رفت و ۳ خط برگشت بوده و در مسیر آن ۳۱ دستگاه ابنیه فنی و ۸ دستگاه پل بزرگ اجرا شده است.

با بهره‌برداری از این آزادراه، بار ترافیک مسیر تبریز- آذرشهر کاهش یافته و ساکنان شهر ۱۳۰ هزار نفری سهند در مدت زمان کمتری نسبت به مسیر فعلی، مسیر تبریز تا سهند را خواهند پیمود.

این آزادراه به صورت مشارکتی از سوی دولت و بخش خصوصی در ۶ خط رفت و برگشت اجرا شده که ۴۰ درصد از اعتبار آن سهم دولت بوده است.

کد مطلب 5101967

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