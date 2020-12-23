تونس هرگونه طرح برای عادی سازی روابط با اسرائیل را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه تونس روز سه شنبه اعلام کرد که این کشور هیچ‌گونه قصد و تمایلی برای برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل یا شرکت در هرگونه طرح ابتکاری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناقض حقوق ملت فلسطین باشد، ندارد.

این بیانیه وزارت خارجه تونس در واقع واکنشی بود به گزارش شماری از رسانه‌ها که مدعی بودند اسرائیل و تونس به زودی امضای یک توافق صلح را اعلام می‌کنند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «تونس بار دیگر تأیید می‌کند که در هیچ‌گونه طرح ابتکاری که ناقض حقوق قانونی ملت فلسطین باشد، شرکت نمی‌کند و هیچ‌گونه قصد و تمایلی به برقراری روابط با رژیم اشغالگر ندارد؛ رژیمی که به سیاستهای ناقض حقوق و قطعنامه‌های بین الملل همچنان ادامه می دهد».

وزارت خارجه تونس با اشاره ضمنی به حق حاکمیت سایر کشورها برای تصمیم گیری در مورد روابط با رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که صلح منطقه‌ای بدون حل و فصل مسأله فلسطین و پایان اشغال سرزمین فلسطین ممکن نخواهد شد.

گفتنی است که روز دهم دسامبر سال جاری، مغرب چهارمین کشور جهان عرب بود که ظرف چهارماه گذشته و پس از کشورهای بحرین، امارات متحده عربی و سودان با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک برقرار می‌کرد.

تمام توافقنامه‌های عادی سازی روابط با اسرائیل که با میانجی گری دولت آمریکا امضا شد با مخالفت‌های بسیاری در فلسطین و در میان آن دسته از کشورهای عربی انجامید که موضعی سازش ناپذیرتری را در قبال قطعنامه‌های ۱۹۶۷ خارطوم- در مورد حفظ تحریم جمعی اسرائیل تا حل و فصل مسأله فلسطین- اتخاذ کرده‌اند