جدیدترین جزئیات ویروس کرونای انگلیسی/آیا واکسن ها به درد می خورند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پزشکی بریتانیا (BMJ) در یک خبر به برخی سوالات در مورد گونه جدید SARS -CoV-۲ پاسخ داده است.

گونه جدید کروناویروس VUI-۲۰۲۰۱۲/۰۱ (the first “Variant Under Investigation” in December ۲۰۲۰) نامگذاری شده است. ۱۷ موتاسیون دارد که مهم‌ترین آن N۵۰۱Y در پروتئین spike است.

ویروس از پروتئین spike برای ارتباط با گیرنده ACE۲ بدن انسان و ورود به سلول‌ها استفاده می‌کند. موتاسیون در این پروتئین می‌تواند موجب افزایش قابلیت عفونت‌زایی و پخش ویروس شود.

اما این گونه چگونه شناسایی شد. کنسرسیوم Covid-۱۹ Genomics UK (COG-UK) که به‌صورت تصادفی ماده ژنتیکی نمونه‌های COVID-۱۹ را توالی‌یابی می‌کند، این گونه را شناسایی کرده است. شناسایی اولین مورد در اواخر سپتامبر بوده است.

درباره میزان شیوع آن گفته شده است که تا ۱۳ دسامبر، ۱۱۰۸ مورد در بریتانیا آلوده به این گونه جدید شناسایی شده‌اند. این موارد اکثراً در جنوب شرقی انگلستان بوده‌اند.

درباره اینکه آیا این گونه جدید سریع‌تر پخش می‌شود، وزیر بهداشت انگلیس ابراز داشته که آنالیزهای اولیه نشان می‌دهد ایجاد این گونه جدید ممکن است با افزایش تعداد موارد COVID-۱۹ در جنوب شرقی انگلستان ارتباط داشته باشد.

در این نشریه پزشکی در پاسخ به این سوال که آیا موتاسیون‌ها مورد انتظار هستند، یادآور شده است ویروس SARS-CoV-۲ یک نوع RNA ویروس است که موتاسیون‌ها به‌صورت طبیعی هنگام تکثیر آن در سلول رخ می‌دهد. همه موتاسیون‌ها مهم نیستند. بر اساس اعلام COG-UK، تاکنون حدود ۴۰۰۰ موتاسیون در پروتئین spike این ویروس شناسایی شده است.

درباره اینکه آیا گونه جدید خطرناک‌تر است، محققان تاکید کرده اند که هنوز نمی‌دانند. موتاسیون‌هایی که ویروس را عفونی‌تر می‌کنند، لزوماً موجب خطرناک‌ترشدن آن نمی‌شوند. برای مثال، گونه D۶۱۴G که در بریتانیا اکنون شایع‌ترین گونه در حال پخش است، احتمالاً موجب افزایش قابلیت پخش آن شده، اما ظاهراً موجب افزایش شدت بیماری نشده است.

آیا واکسن‌ها هنوز به‌درد می‌خورند؟ سوالی که پس از شناسایی گونه جدید اذهان را به خود مشغول کرده است. نشریه پزشکی بریتانیا (BMJ) در پاسخ به این سوال یادآور شده است سه واکسن اصلی کرونا بر اساس پروتئین spike ویروس ساخته شده‌اند که در گونه جدید دچار تغییر شده است. اما واکسن‌ها موجب ساخت آنتی‌بادی علیه بخش‌های بسیاری از این پروتئین می‌شوند و در نتیجه بعید است که یک تغییر موجب کاهش اثر واکسن شود.

اما در طول زمان که موتاسیون‌ها بیش‌تر شوند، احتمالاً نیاز به واکسن‌های تغییریافته‌ای داریم. ویروس SARS-CoV-۲ برخلاف ویروس آنفلوآنزا موتاسیون‌های زیادی ندارد و در نتیجه احتمالاً به تولید واکسن‌های تغییریافته تا مدتی نیاز نداریم.