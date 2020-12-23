برگزیده شدن دو اثر ایرانی درجایزه ادبی ترجمه قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «از گذشته ادبی ایران» نوشته عبدالحسین زرینکوب توسط صادق خورشا، استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی و از مترجمین بنام کشور و کتاب تاریخ ادب فارسی نوشته احمد تمیمداری توسط باسل احمد ادناوی از مترجمین و اساتید زبان و ادبیات فارسی همکار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دمشق از زبان فارسی به زبان عربی ترجمه شده و به عنوان مترجمین برگزیده این دوره از جایزه شیخ حمد قطر توسط هیأت داوران انتخاب و معرفی شدند.
جایزه ترجمه و تفاهم بینالمللی شیخ حمد قطر، هر سال زبانهایی را در اولویت بررسی و اهدای جایزه قرار میدهد و به مترجمان و ناشران بهترین کتابهای ترجمه و منتشر شده (از زبان عربی یا به زبان عربی) جوایز ارزندهای را اهدا میکند. امسال و برای ششمین دوره این جایزه ادبی، زبانهای فارسی و انگلیسی به عنوان زبانهای اصلی و اولویت دار این جایزه انتخاب شدهاند.
در پنج دوره پیشین این جایزه هیأت امنا و کمیته برگزارکننده، به ترتیب زبانهای ترکی، اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی، روسی و در سال جاری (۲۰۲۰) «زبان فارسی» را به عنوان اصلی انتخاب کرده است. جایزه ترجمه و تفاهم بینالمللی شیخ حمد، به عنوان جایزهای جهانی با نظارت هیأت امنا و کمیته برگزارکننده و کمیتههای داوری مستقل در سال ۲۰۱۵ میلادی تأسیس شده است.
بر اساس اعلام و فراخوان کمیته برگزاری جایزه ترجمه و تفاهم بینالمللی شیخ حمد، در مجموع رقمی معادل دو میلیون دلار به برگزیدگان بخشهای مختلف این جایزه اختصاص یافته است. از این رقم در بخش ترجمه فارسی به عربی (۲۰۰ هزار دلار)، ترجمه عربی به فارسی (۲۰۰ هزار دلار)، ترجمه عربی به انگلیسی (۲۰۰ هزار دلار) و ترجمه انگلیسی به عربی (۲۰۰ هزار دلار) به مترجمین و آثار برگزیده اختصاص یافته است.
این جایزه بنا بر اهداف اعلامی خود، میکوشد تا از مترجمان، مؤسسات انتشاراتی و فرهنگی و نقش آنان در استحکامبخشی به پیوندهای دوستی و همکاری میان ملل جهان، تقدیر کند. جایزه به تشویق ابداع و نوآوری، تحکیم ارزشهای والا، گسترش کثرتگرایی و تفاهم بین المللی میپردازد. همچنین تعمیق معرفت و فرهنگ گفتوگو، انتشار فرهنگ عربی و اسلامی، ایجاد تفاهم بینالمللی و تقویت نقش ترجمه در گسترش صلح و دانش از اهداف مد نظر این جایزه بوده و به نقش مترجمان در نزدیک ساختن فرهنگها توجه ویژه و بنیادین دارد.
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