تداوم محدودیت های کرونایی در هفته آینده/ فروکش بیماری قطعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در گفتگوی تلویزیونی، درباره وضعیت کرونا در استان تهران، اظهار کرد: در طول چند هفته اخیر در گستره کشور از جمله استان تهران مجموعاً شیب نسبتاً مطلوبی را در کاهش آمار شاهد بوده ایم.

وی با بیان اینکه کماکان به دلیل پیچیدگی‌هایی که در شهر و استان تهران وجود دارد هنوز برخی آمارها از نظر کمی باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: تعداد بیماران بستری ما در تهران بالغ بر ۲۵۰۰ بیمار است که از این تعداد حدود ۹۳۴ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

زالی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۹۰۰ نفر در بخش سرپایی با تشخیص کرونا به ما مراجعه کرده اند که حدود ۲۹۰۰ نفر از آنان به بخش‌های بهداشتی و ۲۰۰۰ نفر نیز به بخش‌های سرپایی درمانی مراجعه کرده اند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران، تعداد بیماران فوت شده با تشخیص کرونا را در بیمارستان‌های استان در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ مورد و بیماران ترخیص شده از بیمارستان‌ها را ۳۷۰ مورد عنوان کرد و گفت: به رغم اینکه نسبت به هفته گذشته آمارها کاهش را نشان می‌دهد اما هنوز موارد جدیدی از بستری در تهران وجود دارد؛ میزان مراجعین سرپایی نیز اگرچه نسبت به هفته گذشته تقلیل پیدا کرده است؛ اما هنوز عدد قابل توجهی است.

زالی افزود: شرایط تهران همان طور که بارها اعلام شده به رغم کاهش نسبی شاخص مرگ و میر باید شکننده و ناپایدار تلقی شود.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران، تصریح کرد: کاهش آمار به معنای افول قطعی این بیماری نیست و از نظر زمانی هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم بگوییم که در مسیر کاهش بیماری در حال حرکت هستیم.

وی ادامه داد: طبیعتاً اگر شاهد کاهش ابتلاء و کاهش بار مراجعین بیمارستانی در تهران باشیم می‌توانیم آن را به اجرای طرح محله محوری نسبت دهیم.

زالی افزود: طبیعتاً در هفته آتی می‌توان تحلیل دقیق‌تری در این زمینه ارائه داد.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران، یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۹۰ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان پذیرفته شده اند.

وی درباره آخرین وضعیت محدودیت‌های کرونایی استان تهران توضیح داد: وضعیت اکثر شهرستان‌های استان تهران کماکان نارنجی تلقی می‌شود، بنابر این محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای شهرهای نارنجی در اکثر شهرستان‌های استان در هفته آتی نیز ادامه خواهد داشت.

زالی درباره جهش ویروس کرونا اظهار کرد: ویروس جدیدی در کار نیست، بلکه یک جهشی در ویروس کووید ۱۹ پدید آمده و یک واریانت جدید از این ویروس در انگلستان و عمدتاً در لندن و نواحی جنوب شرقی این کشور شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه هنوز درباره زمان بروز این تغییرات در ویروس نمی‌توان قطعی اظهار نظر کرد، گفت: درباره اینکه میزان مرگ آفرینی ناشی از تغییرات ویروس چقدر می‌تواند باشد هنوز تحقیقات مکفی صورت نگرفته است، اما میزان انتقال و سرایت پذیری آن بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بیشتر شده است.

زالی اضافه کرد: به نظر می‌رسد بخشی از تغییر و جهشی که در این ویروس صورت گرفته با تغییری که در آفریقای جنوبی به خصوص در سواحل آفریقای جنوبی در گذشته ایجاد شده، شباهت داشته باشد.

وی با اشاره بر اثربخشی فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برابر ویروس جهش یافته، اظهار کرد: درباره اثربخشی واکسن‌های موجود و همچنین داروها در برابر تغییرات جدید ویروس باید مطالعات دقیق‌تری حاصل شود.