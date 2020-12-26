امدادرسانی به ۳۴۸ درراه مانده برف/ ۶۶ خودرو رهاسازی شد

ف️رهاد میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص امدادرسانی به درراه ماندگان برف و کولاک در گلستان، اظهارکرد: فعالیت سامانه بارشی سبب کولاک در ۶ محور و منطقه استان شد که شامل درازنو کردکوی، زیارت گرگان، محور رامیان به شاهرود، محدوده روستاهای پاقلعه با پل آرام و مناطق کوهستانی محور آزادشهر به شاهرود، دهنه فارسیان و محور کلاله به مراوه تپه، محدوده روستای بالی قایه بود.

وی افزود: این امر سبب درراه ماندگی مردم و مسافران شد که در مجموع هلال احمر به ۸۷ خانوار متشکل از ۳۴۸ نفر امدادرسانی کرد.

میقانی بیان کرد: در مجموع این عملیات ها ۱۲ تیم متشکل از ۴۰ نیروی امدادی حضور داشته و ۶۶ خودرو را آزادسازی و ۲۱ بسته غذایی ۲۴ ساعته هم بین مردم توزیع شد.