۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۵۴

مسافران ایرانی مراقب باشند؛

مسافران ورودی به دوحه با هزینه شخصی ۷ روز در هتل قرنطینه می‌شوند

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت بهداشت قطر، کلیه مسافران ورودی به این کشور باید ۷ روز باهزینه خودشان در هتل قرنطینه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل‌های اعلامی قطر، کلیه مسافران ورودی به این کشور باید اقامت داشته باشند تا بتوانند وارد این کشور شوند.

همچنین کفیل افراد مقیم در این کشور باید اجازه ورود مسافران تحت تکفل خود را در پورتال دولت قطر ثبت کنند و سپس به صورت اینترنتی، به منظور قرنطینه آنها، یکی از هتل‌های اعلام شده را رزرو کند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت قطر، از همه مسافران ورودی به این کشور تست کووید ۱۹ اخذ شده و هزینه اقامت ۷ روزه مسافران در هتل، با هزینه خودشان خواهد بود.

ایران ایر همچنین از استرداد بدون کسر هزینه خسارت ابطال بلیت برای پروازهای لار-دوحه ۲۰ دسامبر (۳۰ آذر) و شیراز-دوحه ۲۲ دسامبر (۲ دی) به خریداران بلیت این پروازها خبر داده است.

