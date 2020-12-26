حجت الاسلام حسین زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح راه شهید سلمیانی از کوچه خدمت به محرومین می گذرد و با همت اداره اوقاف شهرستان اشکذر در ششمین مرحله از رزمایش کمکهای مومنانه، ۱۵۰ بسته کمک معیشتی بین نیازمندان بخش رستاق شهرستان اشکذر در محل امامزاده سید حسین (ع) بندرآباد توزیع شد.
وی عنوان کرد: این بستهها از محل اجرای نیات موقوفات مرتبط و با کمک خیرین و گروههای جهادی به هزینه ۴۰ میلیون تومان تهیه شده است.
زارع زاده یادآور شد: این بستهها شامل برنج، ماکارونی، حبوبات و قند است که در تمامی روستایهای بخش رستاق توزیع شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد بیان کرد: اداره اوقاف شهرستان اشکذر از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون در شش مرحله ۹۸۰ بسته کمک معیشتی به مبلغ ۱۹۵ میلیون تومان تهیه کرده است.
