به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی حوزه‌های علمیه با پیشنهاد مدیر حوزه‌های علمیه مبنی بر انتخاب حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی به عنوان معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به مدت دو سال، موافقت کرد.

پیش از این حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی عهده دار این مسئولیت بود.

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی، متولد ۱۳۵۰ در شهر بابل است و مسئولیت‌هایی همچون مدیر داخلی حوزه علمیه روحیه بابل (۱۳۷۵-۱۳۷۴)، محقق و نویسنده دائرة‌المعارف فقه اسلامی بیش از ۱۵ سال، رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی (پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی)، مسئول بخش فقه تخصصی و فقه مضاف مرکز جامع علوم اسلامی، عضو شورای علمی کارشناسی اندیشه نامه انقلاب اسلامی وابسته به دفتر رهبری، دبیر نوزدهمین تا بیست و دومین همایش کتاب سال حوزه‌های علمیه و جشنواره اول و دوم مقالات علمی پژوهشی حوزه، مدیر گروه فقه حوزه‌های علمیه خواهران، عضو کمیته فقه معاصر مدارج علمی حوزه، مدرس ومعاون پژوهشی مدرسه فقهی مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج)، عضو شورای علمی کارشناسی فقه (در شوراهای تخصصی حوزوی شورای انقلاب فرهنگی)، تألیف چندین جلدکتاب و مقاله و… را بر عهده داشته است.