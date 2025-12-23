به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «اندیشه اصولی امام خمینی (ره)» با حضور حجت‌الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشور و نویسنده این اثر، در دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره) در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک حلول ماه رجب و میلاد امام باقر (ع) و بزرگداشت یاد سرداران و شهدای دفاع مقدس، به مقام شامخ امام خمینی (ره) ادای احترام کرد و گفت: امام خمینی (ره) با قرائت و اندیشه‌ای نو از دین، نه تنها موجب احیای دین اسلام شد بلکه جبهه توحید را در برابر جریان الحاد تقویت کرد.

رونق حوزه‌های علمیه و توسعه رشته‌های تخصصی

وی با اشاره به شکوفایی امروز حوزه‌های علمیه افزود: امروز بیش از ۱۲۰ رشته و گرایش در حوزه‌های علمیه در حال اجراست و جشنواره‌های علمی بیش از ۴۰۰ رشته را پوشش می‌دهند. در سال‌های اخیر رشته‌های تخصصی فقه تصویب شده و به زودی رشته تخصصی «فقه امام خمینی (ره)» نیز راه‌اندازی خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند به صورت متمرکز با اندیشه‌های ایشان آشنا شوند.

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی درباره کتاب «اندیشه اصولی امام خمینی (ره)» توضیح داد: این اثر محصول بیش از یک دهه تدریس و پژوهش در حوزه اندیشه اصولی امام (ره) است که در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در قم ارائه شد. کتاب حاضر مجموعه‌ای از تقریرات، حاشیه‌ها و نوآوری‌های امام در دانش اصول است که با دقت و امانت‌داری گردآوری شده است.

وی با اشاره به شیوه تدریس امام خمینی (ره) گفت: امام از آغاز تدریس اصولی، شخصیت علمی خود را شکل داده بود و در طول دوره‌های مختلف، انسجام و پختگی اندیشه‌های ایشان حفظ شد. ایشان در مباحث اصولی، ضمن بهره‌گیری از فلسفه و عرفان، بر عرف‌گرایی و زبان ساده و قابل فهم تأکید داشتند و نقدهای جدی بر مکاتب اصولی دیگر ارائه کردند.

محتوای کتاب و نوآوری‌های امام راحل (ره)

معاون آموزش حوزه‌های علمیه افزود: در این کتاب علاوه بر معرفی آثار قلمی امام خمینی (ره)، مباحثی همچون فلسفه علم اصول، منابع علم اصول، جایگاه عقل و نقل، بنای عقلا و نگاه امام خمینی (ره) به سیره به عنوان منبع مستقل بررسی شده است. همچنین نوآوری‌های امام خمینی (ره) در مباحثی چون حجیت عقل، تعارض عقل و نقل، و نظریه عدم انحلال خطاب‌ها به تفصیل بیان شده است.

وی یکی از نکات مهم در اندیشه امام راحل (ره) را توجه ویژه به مقدمات اجتهاد دانست و گفت: ضعف در مقدمات مانند ادبیات، منطق و علوم پایه سبب می‌شود طلاب در سطوح عالیه نتوانند به نتایج لازم برسند. امام خمینی همواره بر اهمیت این مقدمات تأکید داشتند.

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) با وجود تبحر در فلسفه و عرفان، در دانش اصول از اصطلاحات پیچیده فلسفی پرهیز می‌کرد و بر عرف‌گرایی تأکید داشت. این رویکرد موجب شد اصول ایشان برای مخاطبان قابل فهم‌تر باشد و در عین حال عمق علمی خود را حفظ کند.

وی در پایان گفت: کتاب «اندیشه اصولی امام خمینی (ره)» تلاش دارد تصویری جامع و دقیق از اندیشه اصولی امام ارائه دهد و زمینه‌ای برای پژوهش‌های عمیق‌تر در این حوزه فراهم سازد. امروز وظیفه ماست که با بازخوانی و تبیین اندیشه‌های امام (ره)، دِین خود را به ایشان ادا کنیم و مسیر علمی حوزه را در جهت تمدن‌سازی اسلامی تقویت نمائیم.