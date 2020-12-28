توسعه کردستان مرهون مدیران مردم محور است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی پیش از ظهر امروز در مراسم معارفه مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج اظهار کرد: سردار شهید سلیمانی نه تنها برای ایرانیان بلکه جهان اسلام خدمات بسیاری ارائه کرد تا امنیت در منطقه مستقر شود.

وی افزود: از حسن انتخاب حجت الاسلام عسکری برای مدیریت مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور تقدیر می‌کنیم و بدون شک به دلیل تعامل چندین ساله ایشان شاهد تقویت خدمات به جامعه روحانیت و طلاب اهل سنت منطقه خواهیم بود.

امام جمعه سنندج به نقش علما در هدایت افکار عمومی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین شاخص‌های شایستگی مدیران دلسوزی و خدمت بی شائبه به مردم است و این مهم باید توسط همه مدیران و مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: نور قرآن، علم، عدالت و سخاوت چهار برکتی هستند که در روز قیامت به داد مسلمانان و مؤمنان می‌آید.

وی افزود: تولید علم و انتقال مبانی علمی در بین اقشار مختلف مردم از جمله مواردی است که علما و مدیران در این مسیر نقشی ویژه بر عهده دارند.

امام جمعه سنندج در ادامه سخنان خود به مشکلات و دغدغه‌های معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: بزرگان دینی الگوی عملی ما در خدمت به مردم هستند و علما و مسئولان باید با درایت و رعایت تمامی موازین در جامعه نقش آفرینی کنند.

ماموستا رستمی افزود: قرآن برنامه اصلی زندگی ماست و مسیر مدیریت درست را تبیین کرده است لذا مدیران و مسئولان استان باید خدمت به مردم را اولویت کاری خود قرار دهند.

وی اظهار کرد: طلاب و روحانیون منطقه انتظار حمایت ویژه از مسئولان مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور را دارند و در دوران مدیریت جدید انتظارات بیشتر است.