وقف میراث ماندگار پیامبران برای تحقق عدالت اجتماعی است

سنندج- نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت وقف در گسترش عدالت اجتماعی و رفع مشکلات مردم، آن را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین میراث پیامبران الهی برای خدمت به بشریت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح دوشنبه در همایش استانی وقف که با حضور جمعی از مسئولان، علما و واقفان در سنندج برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، اظهار کرد: قرآن کریم کتاب هدایت بشریت است و عمل به دستورات آن می‌تواند جامعه را از بسیاری مشکلات و ناهنجاری‌ها نجات دهد.

وی افزود: یکی از رسالت‌های پیامبران الهی برقراری عدالت و رفع تبعیض در جامعه بوده است و امروز نیز بر ما لازم است که در عمل و رفتار خود، آموزه‌های دینی را پیاده کنیم و با همدلی، انسجام و همیاری به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

امام جمعه سنندج با اشاره به تلاش‌های دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان، تصریح کرد: دشمنان همواره سعی کرده‌اند با تفرقه‌افکنی، امت اسلامی را تضعیف کنند، اما مسلمانان با تکیه بر قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) می‌توانند این نقشه‌ها را خنثی کنند.

ماموستا رستمی در ادامه با تأکید بر اهمیت سنت حسنه وقف، گفت: وقف یکی از ارزشمندترین باقیات‌الصالحات است که می‌تواند در عرصه‌های مختلف از جمله آموزش، سلامت، معیشت و حمایت از نیازمندان تأثیرگذار باشد و مشکلات بسیاری را از جامعه برطرف کند.

وی همچنین افزود: مسئولان، علما و واقفان باید دست در دست هم دهند تا فرهنگ وقف بیش از پیش در جامعه گسترش یابد و هر اقدامی که در این راه انجام گیرد، نزد خداوند پاداشی بزرگ خواهد داشت.

