وقف میراث ماندگار پیامبران برای تحقق عدالت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح دوشنبه در همایش استانی وقف که با حضور جمعی از مسئولان، علما و واقفان در سنندج برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، اظهار کرد: قرآن کریم کتاب هدایت بشریت است و عمل به دستورات آن می‌تواند جامعه را از بسیاری مشکلات و ناهنجاری‌ها نجات دهد.

وی افزود: یکی از رسالت‌های پیامبران الهی برقراری عدالت و رفع تبعیض در جامعه بوده است و امروز نیز بر ما لازم است که در عمل و رفتار خود، آموزه‌های دینی را پیاده کنیم و با همدلی، انسجام و همیاری به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

امام جمعه سنندج با اشاره به تلاش‌های دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان، تصریح کرد: دشمنان همواره سعی کرده‌اند با تفرقه‌افکنی، امت اسلامی را تضعیف کنند، اما مسلمانان با تکیه بر قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) می‌توانند این نقشه‌ها را خنثی کنند.

ماموستا رستمی در ادامه با تأکید بر اهمیت سنت حسنه وقف، گفت: وقف یکی از ارزشمندترین باقیات‌الصالحات است که می‌تواند در عرصه‌های مختلف از جمله آموزش، سلامت، معیشت و حمایت از نیازمندان تأثیرگذار باشد و مشکلات بسیاری را از جامعه برطرف کند.

وی همچنین افزود: مسئولان، علما و واقفان باید دست در دست هم دهند تا فرهنگ وقف بیش از پیش در جامعه گسترش یابد و هر اقدامی که در این راه انجام گیرد، نزد خداوند پاداشی بزرگ خواهد داشت.