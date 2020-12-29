استانداردلیژ یا آنتورپ؛ مقصد سرمربی سابق تیم ملی ایران کجا است؟

به گزارش خبرنگار مهر، مارک ویلموتس نامی است که این روزها برای هدایت دو تیم فوتبال آنتورپ و استانداردلیژ بلژیک مطرح شده است. آنتورپ بعد از جدایی «ایوان لکو» سرمربی کُروات خود و انتقال این مربی به لیگ چین، در جستجوی سرمربی جدیدی است. هرچند مدیر ورزشی آنتورپ به دنبال مارک ویلموتس است اما مالک این باشگاه تمایل چندانی برای استخدام سرمربی سابق تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و ایران ندارد.

از آنجایی که لکو روز گذشته تصمیم به جدایی از آنتورپ گرفت، هنوز مشخص نیست سرمربی بعدی این تیم چه کسی خواهد بود.

همچنین سایت «فرانس ۲۴» از قرار گیری نام ویلموتس در جمع گزینه‌های هدایت تیم استاندارد لیژ خبر داده است. «رنه وایلر» سوئیسی و «فرانک فوکرتون» بلژیکی دیگر گزینه‌های مدنظر استاندارد لیژ هستند.

فرانس ۲۴ با بیان اینکه با ویلموتس تماس‌هایی گرفته شده است، نوشت: «طبق اطلاعات ما، در صورتی که باشگاه استاندارد یک "نام" را به کار دو نفره "امبای لیه" و «میشل پرودوم" ترجیح بدهد، مارک ویلموتس یک گزینه جدی خواهد بود.»