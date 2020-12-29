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۹ دی ۱۳۹۹، ۹:۵۲

هریس خبر داد:

تصمیم دولت بایدن برای اعطای شهروندی به ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی

تصمیم دولت بایدن برای اعطای شهروندی به ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی

معاون رئیس‌جمهوری منتخب ایالات متحده، می‌گوید دولت جو بایدن لایحه ای را برای حل مشکل اقامت ۱۱ میلیون مهاجر فاقد مدارک قانونی که در این کشور زندگی می‌کنند به کنگره خواهد فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یو اس ای تودی، «کامالا هریس» معاون رئیس‌جمهوری منتخب ایالات متحده، با اشاره به مشکلات بوجود آمده برای برخی مهاجرین در ایالات متحده، اعلام کرد که دولت جو بایدن طرحی را برای حل مشکل اقامت ۱۱ میلیون مهاجر فاقد مدارک قانونی که در این کشور زندگی می‌کنند به کنگره خواهد فرستاد.

اعطای شهروندی ایالات متحده به حدود ۱۱ میلیون مهاجری که مدارک اقامت در این کشور را ندارند، از جمله مهاجران جوانی که به عنوان «دریمرز» (رویاپردازان) شناخته می‌شوند، از وعده‌های انتخاباتی جو بایدن بود.

کامالا هریس در صفحه توئیتر خود با اعلام این مطلب نوشت که او و رئیس جمهور «اقدامات لازم برای محافظت از مهاجران موسوم به دریمرز را بکار خواهند گرفت و لایحه ای را به کنگره می‌فرستند که حاوی طرح و برنامه برای اعطای شهروندی به ۱۱ میلیون نفری است که فاقد مدارک قانونی هستند».

دریمرز یا رویاپردازان به آن دسته از مهاجران غیرقانونی اطلاق می‌شود که وقتی کودک بودند به آمریکا آورده شدند. دولت باراک اوباما در زمان خود برنامه‌ای را برای حمایت از این افراد و جلوگیری از اخراج آنها از کشور اجرا کرد. اما دولت ترامپ در صدد لغو این برنامه بود که در نهایت دیوان عالی آمریکا مانع از اجرای تصمیم ترامپ شد. حدود ۸۰۰ هزار مهاجر جوان تحت پوشش این برنامه هستند.

هریس همچنین در توییت خود وعده انجام اقداماتی برای مهار ویروس کرونا در نخستین روز دولت جو بایدن و بازگشت ایالات متحده به توافق اقلیمی پاریس داد.

کد مطلب 5107408
عبدالحمید بیاتی

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