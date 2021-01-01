به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز (جمعه) در نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس که در دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه امروز و در ایام شهادت حضرت صدیقه کبری می‌دانم که همه ملت ایران علاقه‌مند بودند که در دانشگاه تهران و در یادبود شهدای گرانقدر خودشان شرکت کنند، گفت: گرامی می‌داریم یاد شهیدان والامقام، سردار سلیمانی، «ابومهدی المهندس» و شهدای والامقامی که همراه با این شهیدان بودند.

وی با اشاره به اینکه این مجلس باعظمت برای گرامی داشت یاد تمامی شهیدان مقاومت که در راس آنان شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس است، افزود: از تمامی کسانی که برای برگزاری مراسم گرامیداشت در سراسر کشور، تلاش می‌کنند تشکر می‌کنیم.

فرمانده نیروی قدس سپاه اضافه کرد: دوست داشتیم این جلسه در حضور ملت ایران برگزار شود، اما به دلیل شرایط خاص به صورت محدود برگزار می‌شود.

سردار اسماعیل قاآنی با بیان اینکه شهید سلیمانی سه مدال افتخارآمیز از فرمانده کل قوا دریافت کرده بود، اظهار داشت: شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران، امت اسلامی و همچنین قهرمان شکستن قدرت استکبار است.

وی تاکید کرد: شهید سلیمانی مرد میدان مقاومت بود ولی مقاومت را از درون خود شروع کرد. شهید سلیمانی ولایت مدار بود و برمدار ولایت و پذیرش جایگاه رفیع ولایت در همه ارکان زندگی‌اش بود.

فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه شهید سلیمانی مرد میدان مقاومت بود، اظهار داشت: اما مقاومت را از درون خودش شروع کرد. او اهل مقاومت همه‌جانبه از درون خود بود.

سردار قاآنی خطاب به مردم ایران و منطقه، گفت: راه شهید سلیمانی نشان می‌دهد که او یک رهبر داشت و بزرگی شهید سلیمانی به این بود که در پرتو رهبری عمل می‌کرد. از این‌رو آن رهبر و راه همچنان برقرار است؛ حمایت از مظلومین و محرومین همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه امروز در فلسطین قهرمان می‌بینید که در سالگرد این شهید عالی مقام در منطقه‌ای که گاهی حتی نمی‌توانستند یک تیر هم در کنند، رزمایش برگزار می‌کنند، افزود: از آن سمت لبنان علمدار را می‌بینیم که رژیم اشغالگر یک مجاهدش را شهید کرده و ۳ ماه است که تهدید کرده که می‌زنیم و در طول این سه ماه در تمام جبهه شمالی که مرز با رژیم اشغالگر که حرکت می‌کنید، از وحشتی که از این علمداران دارند، یک سرباز رژیم صهیونیستی را هم نمی‌بینید.

فرمانده نیروی قدس با تاکید بر اینکه امروز سوریه مقاوم ایستاد و همه بچه مسلمانان مقاوم حمایت کردند، اظهار داشت: الحمدالله امروز تقریباً بجز بخشی که آمریکای جنایتکار اشغال کرده، سوریه آزاد شده است.

سردار قاآنی گفت: عراق مجاهد نیز همچنان محکم بر مبانی خود ایستاده و در این چند روز که سالگرد جنایت آمریکای جنایتکار بوده، فرزندان مبارز و مجاهد عراقی مقداری تحرک از خود نشان دادند، بی سابقه‌ترین اقدامات پروازی و امنیتی را آمریکایی‌ها که مثل بید در درون عراق به خود می‌لرزد، ترتیب دادند. در یمن مظلوم و مقتدر هم می‌بینیم که همچنان محکم حرکت می‌کنند؛ این راه شهید سلیمانی اینکه همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دشمن ۳۰ سال به دنبال ترور شهید سلیمانی بود، اظهار داشت: کثیف‌ترین آدم روی زمین، این جنایت را مرتکب شد. بنده به ملت‌ها می‌گویم که آمریکا، آمریکایی‌ها و ترامپ نمی‌دانند که شهادت برای ما چیست. وقتی آنها این جنایت را مرتکب شدند، عزیزان ما به اوج آرزوی خود رسیدند؛ ضمن آنکه شما کاری کردید که همه دنیا این اقدام را محکوم خواهند کرد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: کاری کردید که در سرتاسر عالم هر کجا یک مردی پیدا شود، آمادگی دارد آن نامردها را که این کار را انجام دادند، به سزای عمل خود برسانند.

سردار قاآنی تصریح کرد: بنده با صراحت اعلام می‌کنم که مسیر نیروی قدس و مقاومت با شیطنت‌های آمریکا تغییر نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه مسیر ما همچنان همان مسیر است، گفت: مطمئن باشید حتی ممکن است، از درون خانه شما کسانی پیدا شوند که پاسخ این جنایت شما را بدهند.