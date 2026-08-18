پاکمهر: تکمیل محور میامی ـ جاجرم ـ گرمه وارد مرحله اجرایی شد

سید محمد پاکمهر، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و مطالبهگری انجامشده، قرارداد اجرای ۱۰ کیلومتر باقیمانده محور میامی ـ جاجرم ـ گرمه ابلاغ شد و این پروژه وارد مرحله جدیدی از عملیات اجرایی شده است.
وی افزود: تکمیل این محور از مطالبات مهم و دیرینه مردم منطقه و استان خراسان شمالی است و با ابلاغ قرارداد، گام مهمی برای تحقق این مطالبه و تکمیل پروژه برداشته شد.
نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم ، مانه، سملقان، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این محور گفت: تکمیل پروژه میتواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد، کاهش زمان سفر و توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.
پاکمهر تصریح کرد: پیگیریها برای اجرای کامل پروژه و بهرهبرداری از این محور ادامه خواهد داشت و تا تحقق کامل این مطالبه مردم، موضوع را دنبال خواهیم کرد.
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