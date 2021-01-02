سند توسعه دامپروری در چهارمحال و بختیاری تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سام مردانی به تهیه سند توسعه دامپروری استان اشاره کرد و گفت: چهارمحال‌و بختیاری اولین استانی است که این سند را در بیش از ۳۰۰ صفحه آماده کرده و تولیدات تخم‌مرغ، گوشت، شیر و عسل را تا سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است که یکی از راه‌هایی تقویت مجموعه دامپروری استان برای رسیدن به هدف نیز است.

مردانی بیان کرد: اصلاح نژاد دام سبک از جمله کارهایی است در این استان به عنوان پایلوت کار شده و مورد نظر وزارت‌خانه قرار گرفته که اعتبارات لازم برای اصلاح نژاد گوسفند بومی نیز به این استان تخصیص یافته است.

معاون بهبود تولیدات دامی استان در خصوص توزیع نهاده دام سبک و سنگین اظهار کرد: مقرر شد نهاده‌ای دامی به دام‌های سبک و سنگین تخصیص داده نشود و مواد در قالب خوراک دام به دامداران تحویل داده شود اما برخی از کارخانه‌ها و دامداران راضی به اجرای این کار نبودند اما جلسه‌ای برای شش کارخانه خوراک دام برگزار و با فرمول‌هایی ثابت شد که نرخ خوراک دولتی ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به خوراک آزاد پایین‌تر است و لذا با در نظر گرفتن کیفیت خوراک دام، حفظ ثبات قیمت و رضایت دامدار این طرح اجرایی شد.

وی ادامه داد: در طول اجرای طرح، نظارت بر کارخانه‌ها و نمونه‌برداری در دستور کار قرار گرفت و یک ماه آزمایشی در کارخانه‌های استان انجام شد که هزار و ۷۵۰ تن نهاده خام برای تولید دو هزار تن خوراک در اختیار کارخانه‌ها قرار گرفت، عملکرد به گونه‌ای رقم خورد که دامداران از این طرح استقبال کردند و سبب افزایش شیر و تولیدات دامی شد لذا در دی ماه نیز این روش اجرایی شد و سهمیه چهار هزار و ۵۰۰ تن نهاده شامل ذرت، جو، سبوس و سویا برای تولید همین مقدار خوراک در اختیار کارخانه‌ها قرار گرفته است.