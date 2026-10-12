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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۰

تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور پرشور مردمی در شب ۲۲۶ تجدیدعهد با رهبری

تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور پرشور مردمی در شب ۲۲۶ تجدیدعهد با رهبری

اراک- در این ویدئو حضور پرشور مردمی در شب ۲۲۶ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6976110

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