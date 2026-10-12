https://mehrnews.com/x3djwC ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۰ کد مطلب 6976110 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۰ تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور پرشور مردمی در شب ۲۲۶ تجدیدعهد با رهبری اراک- در این ویدئو حضور پرشور مردمی در شب ۲۲۶ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6976110 کپی شد مطالب مرتبط تجدید میثاق مردم محلات با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۵ حماسه و ایستادگی ۲۲۴ شب پایداری در خمین؛ عهدی که با آفتاب ولایت گره خورد شکوه وفاداری مردم محلات در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۲۷ شب خروش مردم دیار آفتاب ۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب میدان داری مردم ولایی سلماس در شب ۲۲۶ در سنگر خیابان برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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