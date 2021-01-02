۱۳ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

فقط در دو هفته؛

ثروتمندترین چینی با قوانین ضدانحصار ۱۱ میلیارد دلار از دست داد

محدودیت‌های قانونی جدیدی که چین با وضع قوانین ضدانحصارطلبی برای شرکت‌های جک ما بوجود آورده تنها ظرف ۲ ماه ۱۱ میلیارد دلار از ثروت او را از بین برده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، محدودیت‌های قانونی جدیدی که چین با وضع قوانین ضدانحصارطلبی برای شرکت‌های جک ما، شامل غول تجارت آنلاین، علی بابا و پلت‌فرم پرداخت آنلاین، گروه آنت، به وجود آورده تنها ظرف ۲ ماه ۱۱ میلیارد دلار از ثروت او را از بین برده است.

طبق فهرست جدید بلومبرگ از میلیاردرهای جهان ثروت جک ما که سال گذشته ۶۱.۷ میلیارد دلار بود، حالا به ۵۰.۹ میلیارد دلار افت کرده است.

با این افت او حالا به رتبه بیست و پنجم ثروتمندترین افراد جهان سقوط کرده و در بین میلیاردرهای چینی هم به رتبه چهارم افول کرده است.

طبق فهرست جدید بلومبرگ ثروتمندترین افراد چین حالا به ترتیب ژونگ شانشان مؤسس شرکت نانگ‌فو اسپرینگ، کولین هوآنگ، مؤسس شرکت بازاریابی آنلاین پین‌دودو و پونی ما از شرکت تنسنت می‌باشند.

دولت چین با وضع قوانین نظارتی جدید خود، عرضه اولیه عظیم سهام گروه آنت را متوقف کرد که این منجر به سقوط ارزش سهام این شرکت شد.

