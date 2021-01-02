به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گازپروم، شرکت بزرگ انرژی روسیه روز جمعه (۱۲ دی‌ماه) اعلام کرد که انتقال گاز طبیعی به صربستان و بوسنی را با خط لوله ترک استریم و مسیر جدیدی که از ترکیه و بلغارستان عبور می‌کند، آغاز کرده است.

گازپروم اعلام کرد که گاز طبیعی به مقصد صربستان و بوسنی ابتدا با خط لوله ترک استریم و در امتداد دریای سیاه به ترکیه می‌رسد، سپس از طریق سیستم انتقال گاز طبیعی بلغارستان وارد صربستان می‌شود. گاز طبیعی از بلغارستان به مشتریان صربستانی و بوسنیایی عرضه می‌شود.

الکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم اعلام کرد که با در نظر گرفتن صربستان و بوسنی، هم‌اکنون در مجموع ۶ کشور اروپایی با خط لوله ترک استریم گاز روسیه را دریافت می‌کنند.

چهار کشور دیگر که گاز روسیه را با این خط لوله دریافت می‌کنند بلغارستان، یونان، مقدونیه شمالی و رومانی هستند. روسیه و ترکیه در ژانویه ۲۰۲۰ خط لوله ترک استریم را به‌طور رسمی راه‌اندازی کردند، این خط لوله با دور زدن اوکراین، گاز طبیعی روسیه را از طریق ترکیه به جنوب اروپا منتقل می‌کند.