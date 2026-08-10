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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

صالحی امیری در گفتگو با مهر:

خسارت ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی بیش از ۱۰ همت برآورد می‌شود

خسارت ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی بیش از ۱۰ همت برآورد می‌شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی کشور در جریان حوادث اخیر بین ۱۰ تا ۹۰ درصد آسیب دیده‌اند.

سید رضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به آخرین برآورد خسارت‌های واردشده به آثار تاریخی و فرهنگی کشور گفت: در مجموع ۱۴۹ اثر بین ۱۰ تا ۹۰ درصد خسارت دیده‌اند و بر اساس برآوردهای جدید، میزان خسارت این آثار بیش از ۱۰ همت برآورد می‌شود.

وی اظهار کرد: در مجموع، حدود ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی بین ۱۰ تا ۹۰ درصد خسارت دیده‌اند و در مرحله نخست، سال گذشته میزان خسارت حدود هفت‌ونیم همت برآورد شده بود، اما با توجه به تجدید برآورد و افزایش قیمت‌ها، اکنون میزان خسارت قطعاً بیش از ۱۰ همت است.

وی افزود: همکاران ما در حال بررسی و مطالعه نحوه مرمت این آثار هستند تا برای هر یک از آنها متناسب با میزان و نوع آسیب، برنامه مرمتی مشخصی تدوین شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به مشارکت بخش‌های مختلف برای جبران خسارت‌ها گفت: بخشی از دستگاه‌ها در قالب مسئولیت اجتماعی برای کمک به مرمت آثار اعلام آمادگی کرده‌اند، بخشی از هزینه‌ها را دولت تقبل خواهد کرد و ایرانیان خارج از کشور نیز پیام داده‌اند که در مرمت این آثار مشارکت خواهند داشت.

صالحی‌امیری با بیان اینکه در حال حاضر حفاظت اضطراری از آثار آسیب‌دیده به پایان رسیده است، اظهار کرد: اکنون در مرحله مطالعه و بررسی نحوه مرمت قرار داریم و متخصصان میراث‌فرهنگی و مرمت در حال انجام مطالعات لازم هستند.

وی تأکید کرد: پس از بهبود شرایط و امن شدن فضای جنگ، عملیات مرمت آثار را آغاز خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم با نظر متخصصان مرمت کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این آثار را بار دیگر به چرخه بازدید عمومی بازگردانیم.

کد مطلب 6912745
محدثه رمضانعلی

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