به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه فعال در آستان مقدس احمدی و محمدی(ع)، با اشاره به اهمیت روزافزون رسانه در جهان امروز گفت: اگر در گذشته نیز خبر و خبررسانی وجود داشته، اما اهمیت آن به اندازه امروز نبوده است و امروز خبر، خبرگزاری و رسانه در صدر مسائل دنیا قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه امروز جنگ، جنگ رسانه و خبر است، افزود: رسانه در دنیای امروز می‌تواند افکار عمومی را شکل دهد و حتی سرنوشت ملت‌ها و کشورها را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو کار خبرنگاری از حساس‌ترین کارهای دنیاست و نباید آن را یک فعالیت عادی یا صرفاً تفریحی تلقی کرد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با تأکید بر حساسیت کار خبرنگاران گفت: با یک خبر کذب می‌توان کشورها را تحت تأثیر قرار داد، زندگی‌ها را تغییر داد و حتی جای جلاد و شهید را عوض کرد؛ بنابراین خبرنگاران به عنوان سربازان این جبهه باید بسیار مراقب باشند.

کلانتری ادامه داد: کار رسانه‌ای را نمی‌توان ساده گرفت و نمی‌توان به راحتی از کنار مسائل آن عبور کرد؛ به همین دلیل باید بُعد اخلاقی رسانه و خبرنگاری روزبه‌روز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به گسترش رسانه‌ها و فضای مجازی در سال‌های اخیر گفت: امروز با شکل‌گیری رسانه‌های متعدد و فضای مجازی، ارزش و اهمیت کار خبرنگاری و خبررسانی بیش از گذشته آشکار شده است.

تولیت حرم شاهچراغ(ع) با اشاره به این بیت از مولانا که «جان نباشد جز خبر در آسمان / هر که را افزون خبر، جانش فزون» افزود: این سخن نشان‌دهنده ارزش خبر و آگاهی است و نشان می‌دهد که آگاهی و خبر تا چه اندازه با حیات انسان ارتباط دارد.

صداقت؛ نخستین جهت‌گیری خبر

کلانتری با بیان اینکه هیچ رسانه و خبرگزاری در جهان بدون جهت نیست، تصریح کرد: ممکن است برخی بگویند رسانه و خبرگزاری بدون جهت هستند، اما چنین چیزی در دنیای امروز وجود ندارد و هر رسانه‌ای جهت و رویکرد خاص خود را دارد.

وی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشیم که در یک انقلاب بزرگ ارزشی و مردمی قرار داریم و نباید این جهت کلی و جبهه‌ای را که در آن قرار گرفته‌ایم فراموش کنیم.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) نخستین جهت خبر را صداقت و راستی عنوان کرد و گفت: صداقت تنها به این معنا نیست که یک خبر خاص را درست منتشر کنیم، بلکه رسانه باید به فرهنگ‌سازی صداقت در جامعه کمک کند.

وی با اشاره به برخی عادات نادرست در جامعه ادامه داد: وقتی قرار است جلسه‌ای ساعت ۹ برگزار شود اما افراد ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه حاضر می‌شوند، همین رفتار به تدریج به یک فرهنگ غلط تبدیل می‌شود. رسانه می‌تواند در اصلاح چنین فرهنگ‌هایی نقش‌آفرین باشد.

رسانه باید آگاهی‌بخش باشد

کلانتری، آگاهی‌بخشی را دومین جهت مهم رسانه دانست و گفت: رسانه باید موجب افزایش آگاهی مردم شود و چیزی به دانش و آگاهی مخاطب اضافه کند؛ بنابراین چیزی به نام سرگرمی صرف در رسانه نداریم و رسانه باید ارزش افزوده‌ای برای مخاطب ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت جبهه حق در رسانه افزود: رسانه باید در مسیر تقویت جبهه حق حرکت کند و این مسئله نباید مورد غفلت قرار گیرد.

تولیت حرم شاهچراغ(ع) همچنین تبیین و تقویت ارزش‌های فرهنگی و دینی را از دیگر وظایف رسانه برشمرد و گفت: حتی برخی مطالب و گفت‌وگوهای ساده رسانه‌ای می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارزش‌های دینی را ترویج کنند.

پرهیز از ایجاد تفرقه؛ ضرورت امروز جامعه

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز رسانه‌ها از ایجاد تفرقه گفت: امروز وحدت برای ما از نان شب واجب‌تر است و اتحاد در کشور ما مقدس است.

کلانتری ادامه داد: وحدت، خود یک قدرت و سلاح است و می‌تواند در برابر دشمنان ایستادگی ایجاد کند؛ از این رو رسانه باید به جای دامن زدن به اختلافات، در مسیر تقویت وحدت و همدلی جامعه حرکت کند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف در نقاط گوناگون کشور گفت: وقتی مردم در نقاط مختلف کشور همزمان در یک مناسبت و برای یک هدف مشترک حضور پیدا می‌کنند، این وحدت امت اسلامی خود یک قدرت بزرگ در برابر دشمن است.

خبرنگاران چهره‌های فاخر جامعه را معرفی کنند

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) یکی دیگر از وظایف مهم رسانه را الگوسازی از چهره‌های فاخر دانست و گفت: باید توجه کنیم که رسانه چه کسانی را به عنوان الگو و چهره برجسته به جامعه معرفی می‌کند.

وی افزود: گاهی چهره‌هایی به جامعه معرفی و برجسته می‌شوند که شایستگی لازم را ندارند، در حالی که در کشور ما انسان‌های فرهیخته، نخبه، دانشمند و شخصیت‌های ارزشمند بسیاری حضور دارند.

کلانتری تأکید کرد: خبرنگاران و رسانه‌ها باید این چهره‌های فاخر را شناسایی و برجسته کنند و اجازه ندهند چهره‌های کاذب جای شخصیت‌های واقعی و اثرگذار جامعه را بگیرند.

حرم شاهچراغ(ع)؛ یکی از منابع مهم خبری فارس

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خبرنگاران و رسانه‌هایی که فعالیت‌های آستان مقدس را پوشش می‌دهند، گفت: حرم مطهر یکی از منابع خبری مهم استان فارس است و روزانه برنامه‌ها و فعالیت‌های متعددی در این آستان مقدس برگزار می‌شود که می‌توان آنها را به صورت شفاف و صادقانه اطلاع‌رسانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در کشور گفت: به تعبیر امام خمینی(ره)، این آستان مقدس سومین حرم اهل‌بیت(ع) در ایران اسلامی است و جایگاه آن در سطح ملی اهمیت دارد.

کلانتری خاطرنشان کرد: حرم مطهر شاهچراغ(ع) متعلق به یک شخص یا یک نسل نیست، بلکه یک پایگاه دینی و ارزش‌های الهی است و تقویت آن برای نسل‌های آینده نیز آثار و برکات فراوانی خواهد داشت.