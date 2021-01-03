۱۴ هزار واحد مسکونی طی دهه فجر درگلستان افتتاح یا کلنگ زنی می شود

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۹۸ حدود ۹۷۷ پروژه در راستای طرح هادی از جمله ایمن‌سازی، ابنیه، هدایت آب های سطحی، محوطه سازی و غیره انجام شد و ۳۸۳ روستا از آن برخوردار شدند و ۱۰۴ میلیارد تومان تخصیص اعتبار داشتیم.

وی با بیان اینکه در این سال پنج برابر سنوات گذشته پروژه عمرانی برای طرح های هادی تعریف و اجرا شد، افزود: در سال ۹۹ هم حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده و هزار پروژه عمرانی در سطح ۳۹۲ روستا در دست اجرا داریم.

حسینی بیان کرد: در دهه فجر امسال عملیات اجرایی این پروژه ها و بهره‌برداری از ۹۸ پروژه را شاهد خواهیم بود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان اضافه کرد: تا ابتدای سال ۹۹ حدود ۷۵ هزار واحد روستایی فرسوده نوسازی و مقاوم سازی شد.

وی اضافه کرد: در دهه فجر امسال ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نوسازی و بهسازی در گلستان افتتاح یا کلنگ زنی آغاز خواهد شد.

حسینی گفت: در سال ۹۹ حدود ۲۰۰ خانواده دو عضو معلول و ایتام کمیته امداد صاحب خانه شده و سه هزار واحد مسکونی محرومان تا پایان سال به بهره برداری می رسد که در این بخش ۱۹۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض توزیع شده است و در این زمینه یکی از استان های پیشرو هستیم.