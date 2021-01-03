جنبش حماس به طور رسمی با برگزاری انتخابات در فلسطین موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «نادر صوافطه» یکی از مسئولان جنبش حماس در کرانه باختری اعلام کرد که این جنبش موافقت رسمی خود را با برگزاری انتخابات شورای قانون گذاری، ریاستی و شورای ملی به صورت پیوسته، اعلام کرده است.

وی ادامه داد: این موافقت جنبش حماس، برای تحقق آشتی ملی و کنار گذاشتن تمام موانع مسیر تقویت اتحاد در میان گروه های فلسطینی صورت می گیرد.

صوافطه تاکید کرد: پایان دادن به شکاف داخلی و در پیش گرفتن یک استراتژی متحد، مسأله ای مهم برای گروه های فلسطینی به شمار می رود.

پیش از این، نامه‌ای از «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس توسط «جبریل الرجوب» دبیرکل کمیته مرکزی جنبش فتح تحویل «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان داده شده بود.

عباس از محتوای این نامه مبنی بر پایان اختلافات و تحقق وحدت ملی و شراکت از طریق برگزاری انتخابات شورای قانونگذاری، ریاستی و شورای ملی به صورت متوالی و پیوسته استقبال کرده بود.

لازم به ذکر است که از سال ۲۰۰۶ تاکنون هیچ انتخابات سراسری در فلسطین برگزار نشده است.