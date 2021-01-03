طرح اولیه نمایشگری که خمیده و صاف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت ال جی دیسپلی تصمیم دارد علاوه بر نمایشگر شفاف او ال ای دی، طرح اولیه یک محصول مرتبط با بازی های رایانه ای را در غرفه مجازی نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۲۱ نمایش دهد. این محصول جدید یک نمایشگر انعطاف پذیرCSO ۴۸ اینچی با وضوح۴K است. این نمایشگر می تواند به دوحالت مسطح و خمیده تغییر وضعیت دهد.

این ایده به افراد اجازه می دهد تا ویدئوها را در وضعیت مسطح نمایشگر مشاهده کنند. همچنین کاربر با فشار یک دکمه دستگاه را به حالت خمیده برمی‌گرداند که برای بازی های رایانه ای مناسب تر است.

البته این طرح اولیه مشابه نمایشگر ۶۵ اینچی خمیده این شرکت در سال گذشته است و نکته جدید قابلیت CSO دستگاه است. این قابلیت شامل یک لایه با ضخامت ۰.۶ میلیمتر است که کل پنل او ال ای دی را به یک نمایشگر تبدیل می کند. این روند سبب می شود نمایشگر باریکتر شود و علاوه بر آن صوت نیز به طور مستقیم از پنل خارج می شود. قابلیت مذکور به ارتقای کیفیت صوت و تصویر منجر می شود.

شرکت کره ای اضافه کرده نمایشگر مذکور رفرش ریت ۴۰تا ۱۲۰ هرتز خواهدداشت.