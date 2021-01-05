اگر فداکاری های شهدا نبود اوضاع عراق و منطقه طور دیگری رقم میخورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «نصیف الخطابی» استاندار کربلاء اعلام کرد که فرماندهان پیروزی به مکان و زمان و مذهب خاصی محدود نمی شوند و یک الگو هستند.

وی افزود: اگر فداکاری های فرماندهان شهید و کسانی که به فتوای مرجعیت دینی برای جهاد کفایی عمل کردند و نیروهای حشد شعبی، نبود، اوضاع عراق و منطقه به گونه دیگری رقم می خورد.

الخطابی در مراسمی که در بین الحرمین برگزار شد بیان کرد: فرماندهان شهید به مکان یا مذهب خاصی منحصر نمی شوند.

وی گفت: هیچ مانعی نتوانست آنها را از حرکت در مسیر نابودی عناصر تروریستی و پیروزی بر نیروهای تاریکی بازدارد.

استاندار کربلاء تاکید کرد: ما امروز در اینجا جمع شدیم تا یاد شهدای گرامی خود را بزرگ بداریم؛ شهدایی که به دنبال یک جنایت وحشیانه جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: ما با مطرح کردن بحث انتقام، آنها را یاد می کنیم اما باید بگوییم که هر شخصی می تواند در این مسیر حرکت کند زیرا این شهداء خون خود را برای این امت و عزت آن فدا کردند.