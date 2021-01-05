به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، بورس سهام نیویورک اعلام کرد دیگر در نظر ندارد سهام ۳ غول ارتباطاتی چین را از لیستهای شاخصهای خود حذف کند.
بورس نیویورک در بیانیهای اعلام کرد: پس از مشورت بیشتر با مقامات ناظر مربوطه در اداره کنترل داراییهای خارجی برنامههای خود برای حذف سهام این شرکتها از معاملات سهام خود را لغو کرده است.
سهام شرکتهای چاینا تلکام، چاینا موبایل و چاینا یونیکورن در معاملات صبح امروز بورس شانگهای جهش کردند.
بورس نیویورک دیروز اعلام کرده بود که به دنبال فرمان اجرایی ترامپ سهام غولهای ارتباطاتی چینی را از فهرست شاخصهای خود حذف میکند.
دولت چین هم بلافاصله اعلام کرده بود این اقدام را تلافی خواهد کرد.
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