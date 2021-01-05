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۱۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۳۴

گلزن اولسان به پرسپولیس در راه لیگ یک چین

گلزن اولسان به پرسپولیس در راه لیگ یک چین

«جونیور نگرائو» گلزن تیم فوتبال اولسان در فینال لیگ قهرمانان آسیا مقابل پرسپولیس در آستانه انتقال به لیگ دسته یک چین است.

به گزارش خبرنگار مهر، «جونیور نگرائو» برزیلی یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان تیم اولسان در چند فصل اخیر و بخصوص لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا بود. نگرائو در لیگ قهرمانان موفق شد هفت گل به ثمر برساند؛ از جمله دو گل به پرسپولیس در فینال این رقابتها.

با وجود عملکرد خوب نگرائو در اولسان، این بازیکن در آستانه جدایی از تیم کُره ای قرار دارد. مبلغ بالای نگرائو برای تمدید قرارداد و همچنین درخواست برای عقد قرارداد طولانی از جمله دلایلی است که تیم اولسان حاضر به قبول آن نشده است.

صفحه «اخبار فوتبال کُره» به نقل از رسانه‌های چینی مدعی شد نگرائو در حال مذاکره با باشگاه «چانگچون یاتای» است. این باشگاه در لیگ دسته یک چین است و به دنبال صعود به سوپرلیگ این کشور است.

کد مطلب 5114473

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