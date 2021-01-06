مسمومیت اعضا یک خانواده بر اثر گازگرفتگی/۴نفر جان باختند

یوسف منطقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر گازگرفتگی در یک منزل مسکونی در «واوان» درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: شامگاه چهارشنب ه یک مورد حادثه گازگرفتگی در بلوار ولیعصر (عج)، خیابان مدرس به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت آتش‌نشانان دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری اسلامشهر افزود: محل حادثه یک ساختمان مسکونی بود که در هر طبقه آن دو واحد وجود داشت.

وی اضافه کرد: در واحد یک نشت گاز مونوکسید کربن اتفاق افتاده بود و همکاران به محض رسیدن به محل، وارد منزل شدند.

ملکی بیان کرد: در این حادثه متأسفانه چهار نفر جان باختند.