به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه، با تجلیل از رشادت‌ها و مجاهدت‌های خطه شهیدپرور استان کرمانشاه، اظهار کرد: یکی از لوازم مهم توسعه یافتگی کشور انسجام و وحدت ملی در هر منطقه است.

وی با بیان اینکه ضرورت توسعه یافتگی کرمانشاه یک امر اجتناب ناپذیر است، افزود: خوشبختانه با وجود حضور اقوام، مذاهب و گویش‌های مختلف در این استان شاهد وحدت، انسجام و یکپارچگی خوبی هستیم که رمز تلاش برای توسعه یافتگی است.

رئیس قوه‌قضاییه با اشاره به تفاوت‌های مدیریت در نظام اسلامی و تربیت دینی با دیگر نظام‌های مدیریتی، بیان کرد: حضور و پاسخگویی به خدا، پاسخگویی به ارباب رجوع و رسیدگی به امور شهروندان سلسله مراتب مدیریتی و نظارتی در نظام اسلامی است.

آیت الله رئیسی ادامه داد: پاسخگویی و خود کنترلی در نظام مدیریتی کشور به‌عنوان کارآمدترین نظام نظارتی نقش مهمی در سلامت اداری و خدمتگزاری به مردم دارد.

وی با تأکید بر اینکه نظام اداری برخوردار از عدالت، سالم و کارآمد نقش بسزایی در جامعه دارد، گفت: تقسیم عادلانه ظرفیت‌ها و منابع، جذب و نگهداری نیروی انسانی کارآمد، تقسیم کار و کارآمدی اداری و خدمت رسانی به مردم از جلوه‌های عدالت محوری است.

وی با بیان اینکه در فرهنگ دین اسلام بر توجه و محبت به مردم تأکیدات بسیار شده است، تصریح کرد: پاسخگویی به مردم باعث بالا رفتن اعتماد عمومی و رضایت‌مندی مردم به سازمان‌های اداری کشور می‌شود که نتیجه آن پیشرفت و توسعه است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه برخی از افراد نظارت گریز هستند که این امر ناپسند است، تاکید کرد: سمت و سوی نظارت، بی اعتمادی نسبت به افراد نیست، بلکه افزایش و تداوم اعتماد ایجاد شده است و این تداوم اعتماد نیز در گرو نظارت همیشگی است.

وی افزود: مدیران همواره باید به زیر مجموعه‌های دستگاه خود نظارت کنند و علاوه بر نظارت درون سازمانی، نظارت برون سازمانی را برای افزایش کارآمدی به بهره‌وری نیز تقویت کنند که این اقدامات نظارتی برای کمک به خوب دیدن، دیدن مسائل جامع و کمک به مدیران است.

رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از برنامه‌های اساسی قوه قضائیه، حمایت از مدیران شجاع، کارآمد، خطرپذیر و کسانی است که با وجود تهدیدها و تحریم‌های دشمن از هر فرصت ممکنی برای بهبود معیشت، اقتصاد و گره‌گشایی امورات مردم استفاده می‌کنند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه مردم انتظار خدمت صادقانه و خالصانه از مسئولین دارند، اظهار کرد: گره گشایی از مشکلات مردم در مسائل اجتماعی و اقتصادی در گرو حرکت مدیران با اخلاص، با شهامت و دارای روحیه بسیجی و جهادی است.

وی به اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: با پیگیری و همت جمعی باید موانع بر سر راه تولید در این استان رفع شود و برخی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل را به چرخه تولید برگرداند.

وی به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید اشاره کرد و گفت: امسال در سال جهش تولید باید موانع بر سر راه این امر برطرف شود که یکی از این موانع جدی، مسئله قاچاق کالا خصوصاً قاچاق سازمان یافته است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر برخورد جدی با مسئله قاچاق سازمان یافته، گفت: مسئله کولبری جدا از مسئله قاچاق است و باید مسئله کولبری برای صادرات و واردات مجاز سامان دهی شود به نحوی که هم مرزنشین زندگی اش تأمین شود و هم نظام صادرات و واردات قانونی ساماندهی شود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: دولت در زمینه‌ی کولبری مصوبه دارد که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در بازارچه‌های مرزی می‌تواند نرخ آمار بیکاری را در این استان کاهش دهد.

آیت الله رئیسی به مسئله خصوصی‌سازی نیز اشاره کرد و گفت: این مسئله یک ضرورت انکار ناپذیر است که در برنامه‌های توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم بر آن تاکید شده و ما باید و بر اساس این برنامه، در حوزه اقتصاد از تصدی‌گری دولت بکاهیم و در عوض زمینه نظارت دولت را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد ۷۰ درصدی دولتی زمینه‌ساز ایجاد مشکلاتی در جامعه است، تاکید کرد: باید خصوصی سازی در چارچوب قانون انجام شود و دولت علاوه بر انتخاب سرمایه‌گذار توانمند، باید از او حمایت قانونی کند.

آیت الله رئیسی به مجموعه‌های واگذار شده به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اصل کار واگذاری برخی از این مجموعه واگذار شده به درستی انجام نشده که پرونده‌های آن در قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و در دستور کار تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در یا رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است.

رئیس قوه قضائیه به موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع در دست رسیدگی هیئت داوری قرار دارد و سازمان خصوصی‌سازی نیز در این خصوص گزارشی ارائه کرده که باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه نباید بررسی مسئله واگذاری برخی از مجموعه‌ها به بخش خصوصی مانع و وقفه برای تولید شود، گفت: نرخ بالای بیکاری در استان کرمانشاه با وجود این همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها قابل قبول نیست و باید همت و تلاش همه مسئولین در راستای کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی این استان شود.