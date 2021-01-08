بابک کایدان درباره فیلمنامه سریال «چوب خط» که این روزها به کارگردانی حمید بهرامیان در روند تولید قرار دارد به خبرنگار مهر بیان کرد: من یک فیلمنامه سینمایی با نام «درباره جعفر» داشتم که منصور سهراب‌پور تهیه‌کننده‌اش بود اما به دلیل شرایط کرونایی و وضعیت سینماها دست نگه داشتیم و تولید آن به تعویق افتاد.

وی ادامه داد: این قصه به تلویزیون ارائه شد که قصه‌اش را دوست داشتند و گفتند از آن یک سریال بسازیم. با این حال من امکان کار روی آن را نداشتم ولی باز هم یکی دو جلسه با عوامل همراه شدم و الان می‌دانم علی دلگشایی مشغول نگارش متن آن است.

کایدان در توضیحات طرح اولیه «چوب خط» عنوان کرد: طرح اولیه من یک کمدی اجتماعی بود که به تفاوت طبقاتی و اجتماعی می‌پرداخت و طبیعتاً برای تغییر به یک سریال تغییرات زیادی خواهد داشت.

این نویسنده درباره کارهای فعلی خود نیز گفت: در حال نگارش سریالی برای شبکه خانگی هستم که البته هنوز به مرحله کارگردانی نرسیده است و به همین دلیل نمی‌توان جزئیاتش را بیان کرد.

وی درباره اینکه چقدر تلاش دارد قصه به کارهایی چون «دل» تبدیل نشود، گفت: من از خروجی آن سریال خیلی شاکی شده بودم و پیش از این هم اعلام کرده‌ام. تجربه کارهای قبلی باعث می‌شود حواسم باشد که دیگر چنین اتفاقاتی تکرار نشود.

کایدان درباره فیلمنامه فعلی خود و اینکه ممکن است به آثار فیلمفارسی یا سطحی نزدیک شود؟ بیان کرد: تلاش می‌کنم این‌طور نشود، ارتباط با مخاطب دو مرز دارد یک وجه ارتباط با مخاطب عام است که تا مرز روشنفکری پیش می‌رود مثل کارهای اصغر فرهادی که جریان روشنفکری را هم درگیر می‌کند. وجه دیگر همین آثار عامه پسند سینمای تجاری می‌شود و می‌تواند گاهی تا مرزی پایین‌تر از فیلمفارسی باشد. این مساله است که بتوان میانه این دو ایستاد هم از نظر جذب مخاطب و طیف‌های مختلف به آثار فرهادی رسید و هم سقوط نکرد.

وی در پایان گفت: تلاش من این است که وسط بایستم نه مدعی هستم قله‌ای را فتح می‌کنم و نه اینکه کارهایی مدل فیلمفارسی بنویسم. نمی‌دانم چقدر موفق بوده‌ام اما سریال‌هایی مثل «دل» ماجرایش متفاوت است. به طور مثال در «مانکن» سعی کردیم این اتفاق رخ دهد و به ابتذال کشیده نشود. این کار ادعایی نداشت و توانستیم بدون اینکه حاشیه‌ای ایجاد کنیم مخاطب را هم جذب کنیم. به هر حال سخت است که در شرایط فعلی اثری بسازید که مخاطب را جذب کنید و اتفاقاً اگر خیلی بخواهید شاهکار خلق کنید ممکن است مخاطب عام را از دست بدهید.