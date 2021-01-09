افزایش ۵۰ درصدی شکایت گلستانی ها از اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر اصغری صبح شنبه در برنامه زنده رادیویی اظهارکرد: در هفته گذشته با توجه به تصمیمات کارگروه تنظیم بازار کشور در خصوص کمبود تخم مرغ، هم اکنون شاهد فراوانی نسبی این کالا در سطح بازار هستیم.

وی افزود: مأموران بازرسی صمت در استان و شهرستان ها با همکاری سایر دستگاه های نظارتی بر شبکه های تأمین و توزیع نظارت می کنند.

اصغری با اشاره سامانه ثبت شکایات مردمی، بیان کرد: در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۵۰ درصدی شکایات مردمی در استان بودیم که این امر نشان دهنده مردم در بسیاری از حوزه ها گلایه مند هستند.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت گلستان گفت: بیشتر شکایات در حوزه نان، محصولات مصرفی دیگر مانند روغن، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز و غیره بوده است.

وی اضافه کرد: واحدهای تولیدکننده نقش مهمی در سطح بازار داشته و برخی مصوبات تنظیم بازار برای بهبود شرایط به آن ها ابلاغ شده است.

اصغری با اشاره به طرح اعلام موجودی انبارها بیان کرد: ۵۰ قلم کالا در حوزه مصالح ساختمانی، انواع خواروبار، انواع روغن، برنج، غلات، شوینده ها و کاغذ برابر ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی مشمول این طرح می شود.

وی افزود: صاحبان این کالاها موظف هستند تا این کالاها را در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالاها به صورت ماهیانه ثبت کنند و در غیر این صورت تخلف احتکار، قاچاق و عدم اعلام موجودی در نظر گرفته خواهد شد.