طرح نظارتی پایش انبارها در استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسماعیل پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به دستور مقام عالی وزارت صمت در خصوص ضرورت نظارت بر انبار کالاها و صحت سنجی موجودی کالادر انبارها، طرح نظارتی استانی پایش و بازرسی از انبارهای استان باهدف مبارزه با احتکار کالا با همکاری دستگاههای نظارتی مرتبط در سطح استان اجرا می گردد.

سرپرست معاونت بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهراضافه کرد: در اجرای این طرح با راه اندازی تیم های تخصصی و گشت های مشترک با حضور میدانی نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی و با رویکرد پیشگیری از بروز هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، بازار استان تحت رصد بازرسان این اداره کل قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: این طرح با هدف کنترل هدفمند بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از احتکار ۵۵ قلم کالا شامل انواع کالای اساسی (نظیر برنج، شکر، روغن، گوشت و غیره)، لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، محصولات پتروشیمی، تلفن همراه، انواع کالای دخانی، لاستیک خودرو سبک و سنگین، شیر خشک اطفال و صنعتی، سیمان خاکستری انواع مواد شوینده و غیره اجرا می شود.

سرپرست معاونت بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان تاکید کرد: کلیه واحدهای صنفی مکلفند اطلاعات کالاها، به ویژه ورود و خروج کالا را در سامانه جامع تجارت وهمچنین اطلاعات موجودی کالا را در سامانه جامع انبارها بصورت کامل و دقیق ثبت کند.

وی اعلام کرد: شهروندان عزیر در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از احتکار، به ویژه انبارهای مشکوک، گرانفروشی و غیره می توانند گزارش های خود را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ به صورت شبانه روزی و یا به صورت حضوری به بازرسان معاونت بازرسی اداره کل صمت استان وهمچنین ادارات صمت شهرستانها جهت رسیدگی منعکس نمایند.