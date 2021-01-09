ساخت مسکن محرومان به پیمانکاران فرصت طلب واگذار نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی صبح شنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن محرومین و مددجویان کمیته امداد، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم برخی پیمانکاران فرصت طلب پروژه ساخت مسکن محرومان را به دست بگیرند.

وی افزود: با توجه به تعداد جمعیت یک بخش باید تعداد محرومان آن منطقه را در نظر گرفت.

نماینده رشت در مجلس با اشاره به اینکه شهرستان رشت با وجود مرکزیت استان از محرومیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: باید محرومیت‌های استان را به مسئولان ملی نشان دهیم چرا که گیلان در برخی شاخص‌ها حتی از سیستان و بلوچستان هم پایین‌تر است.

وی با بیان اینکه طبق پژوهش‌های مجلس، گیلان پس از سیستان و بلوچستان محروم‌ترین استان کشور است، اضافه کرد: اگر تلاش نکنیم و محرومیت‌ها را نشان ندهیم وضعیت به همین روال باقی می‌ماند.

احمدی با تاکید بر اینکه این محرومیت‌ها در شأن جمهوری اسلامی نیست، تأکید کرد: باید تلاش کنیم موانع موجود بر سر راه رفع محرومیت‌های استان گیلان را رفع کنیم.