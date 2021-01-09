جاده هراز امشب و فردا شب مسدود می شود؛ جاده چالوس فردا صبح

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۹ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴.۱ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج – تهران البرز ۹۷۱۶۰ ۲ آزادراه کرج - قزوین البرز ۹۰۸۱۲ ۳ آزادراه قزوین - کرج البرز ۸۸۶۲۷ ۴ آزادراه تهران - کرج البرز ۸۶۷۵۳ ۵ شهریار - تهران تهران ۶۲۱۵۶ ۶ آزادراه ساوه - تهران تهران ۵۹۲۹۵ ۷ پاکدشت - تهران تهران ۵۸۲۸۴ ۸ تهران - شهریار تهران ۵۷۷۲۸ ۹ بومهن - جاجرود تهران ۵۴۴۲۱ ۱۰ تهران - پاکدشت تهران ۵۲۳۷۲

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل ساسانی تا پل فردیس

ترافیک نیمه سنگین در محور شهریار – تهران محدوده شهر قدس

محورهای مسدود شریانی

شهداد - نهبندان

خرم آباد – پلدختر

محدودیت تردد با تغییر مسیر

محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دوطرفه انجام می‌گردد.

محورهای دارای انسداد فصلی

شمشک - دیزین

اولنگ - شاهرود

سی سخت - پادنا

گنجنامه - تویسرکان

سروآباد - پاوه

وازک - بلده

پونل - خلخال

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

محور چالوس (حدفاصل مرزن آباد تا دزدبن)، واقع در استان مازندران، از مورخ ۸ دی ماه لغایت ۱۲ اسفند ماه ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه، به دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری و اصلاح مسیر، حدفاصل کیلومتر ۵ الی ۱۵ مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌گردد.

محور هراز (تونل‌های سد، وانا، تکاور و زیار باغ)، واقع در استان مازندران، از مورخ ۲۰ دی لغایت ۲۱ دی ۹۹ (به مدت ۲ شب)، از ساعت ۲۱ الی ۶ صبح روز بعد، به دلیل اجرای عملیات تعمیر، و نگهداری سیستم روشنایی و تهویه تونل، از کیلومتر ۲۵ الی ۹۵، محور فوق مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین فیروزکوه و چالوس انجام می‌گردد.