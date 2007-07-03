جراحیهای زیبایی به لحاظ فقهی بررسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، بیش از 100 کارشناس مسائل شرعی، اقتصادی و طبی در این اجلاس مشارکت کرده و مسائل فقهی معاصر و دستاوردهای مدرن و جدید بشری و آنچه را که مسلمانان به آن اهتمام ورزیده اند را بررسی می کند.

تمدن اسلام و پیشرفت بشر در جهان اسلام، حقوق و وظایف زن مسلمان، فعال سازی نقش زکات در مبارزه با فقر با بهره گیری از اجتهادات فقهی و اهداف شرعی، نقش زکات در استنباط احکام، پدیده اسلام هراسی نیز در این اجلاس مورد بررسی قرار می گیرند.

طی این همایش موضوعات طبی معاصر چون بررسی سن بلوغ و تأثیر آن در تکالیف شرعی در راستای مسائل معاصر، عملهای جراحی و جراحیهای زیبایی از منظر فقهی و احکام آنها نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تصمیم به تأسیس مجمع بین المللی فقه اسلامی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در سومین دوره اجلاس مکه در سال 1981 ( 1401 ) اتخاذ و در شهر جده عربستان تأسیس شد . با عضویت فقها، علما و اندیشمندان در زمینه های فقهی، فرهنگی، علمی و اقتصادی جهان اسلام در این مجمع زمینه ای برای بررسی مشکلات زندگی معاصر و میراث اسلامی در توسعه تفکرات اسلامی را فراهم آورد.