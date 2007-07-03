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۱۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

جراحیهای زیبایی به لحاظ فقهی بررسی می شوند

جراحیهای زیبایی به لحاظ فقهی بررسی می شوند

مجمع بین المللی فقه اسلامی در هجدهمین اجلاس خود که از 9تا 14 ژوئیه ( 13 تا 18 تیر ماه) در مالزی برگزار می شود، جراحیهای زیبایی را از منظر فقهی بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، بیش از 100 کارشناس مسائل شرعی، اقتصادی و طبی در این اجلاس مشارکت کرده و مسائل فقهی معاصر و دستاوردهای مدرن و جدید بشری و آنچه را که مسلمانان به آن اهتمام ورزیده اند را بررسی می کند.

تمدن اسلام و پیشرفت بشر در جهان اسلام، حقوق و وظایف زن مسلمان، فعال سازی نقش زکات در مبارزه با فقر با بهره گیری از اجتهادات فقهی و اهداف شرعی، نقش زکات در استنباط احکام، پدیده اسلام هراسی نیز در این اجلاس مورد بررسی قرار می گیرند.

طی این همایش موضوعات طبی معاصر چون بررسی سن بلوغ و تأثیر آن در تکالیف شرعی در راستای مسائل معاصر، عملهای جراحی و جراحیهای زیبایی از منظر فقهی و احکام آنها نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

تصمیم به تأسیس مجمع بین المللی فقه اسلامی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در سومین دوره اجلاس مکه در سال 1981 ( 1401 ) اتخاذ و در شهر جده عربستان تأسیس شد . با عضویت فقها، علما و اندیشمندان در زمینه های فقهی، فرهنگی، علمی و اقتصادی جهان اسلام در این مجمع زمینه ای برای بررسی مشکلات زندگی معاصر و میراث اسلامی در توسعه تفکرات اسلامی را فراهم آورد.

کد مطلب 511786

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