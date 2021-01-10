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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۹:۴۹

همزمان با همه پرسی انجام می شود؛

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان

امروز یکشنبه قرقیزستان صحنه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی است.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از الجزیره، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان از ساعت ۸ صبح امروز به وقت محلی در سراسر این کشور آغاز شد و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت.

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان پس از آن تعیین شد که «سارانبای جین بیک اف» رئیس جمهور پیشین این کشور تحت فشار اعتراضات گسترده نسبت به نتایج انتخابات پارلمانی ۴ اکتبر سال ۲۰۲۰ استعفای خود را اعلام کرد.

برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری ۱۷ نامزد با یکدیگر رقابت می‌کنند.

همچنین امروز همزمان با انتخابات، همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان نیز انجام شده و مشخص خواهد کرد که مردم این کشور از نظام مدیریت پارلمانی و یا ریاست جمهوری حمایت می‌کنند.

کد مطلب 5118209

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